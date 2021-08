Tusch-streger på den nøgne hud og rigeligt med drikkevarer.

Det er fredag aften de sikre kendetegn hos størsteparten af de tusindvis af unge gymnasieelever, der er mødt frem i Dyrehaven nord for København til den såkaldte Puttefest, hvor man siger velkommen til de nye elever fra 1.g.

»Her har siden i eftermiddag været masser af unge i området omkring Ulvedalene, hvor der er en rigtig god stemning. Der er måske i alt op mod 5.000 unge, som heldigvis har været gode til at overholde reglerne for at være herude,« lyder det fredag aften ved 20.30-tiden fra pressevagten hos Nordsjællands Politi til B.T.

Hun roser blandt andet langt størsteparten af deltagerne for ikke at høre høj musik og for at passe godt på hinanden.

»Der har foreløbig kun været ganske få sager over overtrædelse af ordensbekendtgørelsen - under en håndfuld. Og så har samaritterne haft 52 unge til lettere behandling og fem til afrusning,« tilføjer hun.

Puttefesten, der sidste år var aflyst i Dyrehaven på grund af corona-restiktionerne, plejer normalt at klinge af deltagermæssigt, når mørket begynder at sænke sig.

»Vi er også så småt ved at se en vis afsivning blandt deltagerne, men her er stadig mange til stede,« lyder det fra politiets pressevagt.

Flere gymnasier har i år taget afstand fra arrangementet i Dyrehaven, som i tidligere udgaver har givet anledning til stærkt alkoholpåvirkede unge, som dårligt var i stand til at tage vare på sig selv. På den baggrund har man flere steder forsøgt at arrangere alternative arrangementer på de enkelte gymnasieskoler.