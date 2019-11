På mindre end et år er mellem 7-8.000 danskere blevet snydt i forbindelse med handler på Den Blå Avis og andre internetbaserede markedspladser.

Det oplyser Trine Møller, der er Centerchef for Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) under Københavns Politi.

»Danskerne er et tillidsfuldt folkefærd, men desværre ser vi mange sager, hvor folk har været lidt for tillidsfulde,« siger hun.

LCIK blev oprettet 3. december 2018 med det formål at dæmme op for IT-relateret økonomisk kriminalitet, der breder sig over flere politikredse. Siden centeret blev oprettet er der landet mere end 20.000 anmeldelser i indbakken.

»Omkring 35 procent af sagerne drejer sig om svindel i forbindelse med samhandel mellem borgere, der køber og sælger ting af hinanden over nettet. På et lille år har der været mellem 7- 8.000 sager,« siger Trine Møller.

B.T. har i de seneste uger fortalt den ene historie efter den anden om personer, der er blevet snydt i forbindelse med samhandel.

Elisabeth blev snydt da hun ville sælge sin chaneltaske. Pia blev snydt for et tærtefad.

Og så var der Asaad, der blev franarret 1.900 kroner ved hjælp af en falsk sms fra pakkefirmaet Dao.

Sådan sikrer du dig Hvis du er køber: - Kig på sælgerens profil. Hvor længe har den eksisteret og er der andre ting til salg? - Mød personligt op og hent varen. - Hvis du får en vare sendt som pakke, skal du have et pakkenummer, så du kan spore pakken. Hvis du er sælger: - Mød så vidt muligt køberen personligt. - Stol ikke på sms-beskeder eller screenshots af bankoverførsler. Banken sender aldrig en sms. - Tjek din konto, inden du sender en vare. Pengene er der først, når de står på din konto.

Noget som virksomhedsejeren Erik Bjeld i denne uge kunne vise B.T. kan gøres helt nemt.

Derudover har vi modtaget en lang række henvendelser fra personer, der er blevet snydt i forbindelse med handler på nettet.

Mange sager drejer sig om handel med iPhones og computere, men B.T. har også fået henvendelser fra personer, der er blevet snydt for pokemonkort, træpiller og e-cigaretvæske. Det billede genkender Trine Møller:

»I sagerne møder vi både den unge mand, der foregiver at sælge en iPhone og en 40-årig kvinde, der snyder med børnetøj. Det er både købere og sælgere, der bliver snydt,« siger Trine Møller.

Svindlen foregår ikke kun på Den Blå Avis, men også på internetsider som Gul og Gratis, Facebook Markedsplads, Trendsales og Reshopper.

En del af svindlerne når ofte at snyde mange personer, inden deres profiler bliver lukket, og somme tider benytter de flere forskellige internetsider.

Svindlen foregår på tværs af politikredse og derfor bliver de samlet i LCIK, som derefter sender dem tilbage til politikredsene.

Har du begået svindel på nettet og har du lyst til at fortælle om det? Så send en mail til jvl@bt.dk.