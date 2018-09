En kvindelig turist fik mandag en bøde efter det nye tildækningsforbud, fordi hun mødte op på politistationen i Aarhus i en beklædning, hvor man kun kunne se hendes øjne.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten, hvor det bliver uddybet, at kvinden ikke vidste, at det var imod loven at gå klædt på denne måde.

Der er ifølge politiet tale om en 48-årig kvinde og tyrkisk statsborger.

Hun blev klokken 12.45 sigtet for brud på tildækningsforbudet, der trådte i kraft den 1 august.

Den 48-årige er i Danmark som turist og ønskede at forny sin opholdstilladelse, da hun trådte ind på politistationen.

Med hjælp fra en tolk blev hun forklaret, at det er forbudt at være tildækket i Danmark, hvorefter hun blev sigtet.

Hun erkendte forholdet og forklarede, at hun ikke kendte til den nye lovgivning og ikke havde intention om at bryde den. Hun ville derfor fremover følge de nye regler, lyder det fra ordensmagten.

Da kvinden ikke bor i Danmark, fik hun en straksbøde på 1.000 kroner, som hun betalte med det samme.

Hun trak tildækningen væk fra sit ansigt, inden hun forlod stationen.