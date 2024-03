En lur i bilen på Rindby Strand endte med en redningsoperation for en mandlig tysk turist, der slap uskadt.

En tysk turist er ved godt helbred, efter at han natten til fredag måtte reddes fra Rindby Strand, som ligger på øen Fanø i Vadehavet.

Det oplyser Michael Karlsen, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, fredag morgen.

Turisten kom i knibe, efter at han havde lagt sig til at sove i bilen parkeret på stranden.

Om han ikke havde hørt, at der var storm på vej, vides ikke.

Men da han vågnede, kunne han konstatere, at bilen var omringet af vand, og han måtte altså have fat på alarmcentralen for at slippe fra stranden.

Ifølge Michael Karlsen slap turisten uskadt fra den uheldige oplevelse. Han kan hente bilen, når vandet har trukket sig igen. Hvornår det bliver, kan dog være lidt svært at spå om.

Stormen Rolf har medført forhøjet vandstand særligt i det vestjyske.

Omkring Fanø ventes vandstanden at være mindst 1,2 meter over det normale i hvert fald frem til sent fredag eftermiddag. Det fremgår af vejrkortet på Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) hjemmeside.

DMI har varslet vindstød af stormstyrke og orkanstyrke på Sydfyn, den jyske vestkyst og kyster omkring Kattegat natten til fredag, fredag morgen og fredag formiddag.

Stormen har fået navnet Rolf, og flere tog- og færgeafgange er blevet aflyst som følge af det voldsomme vejr, som landet har i sigte.

Tidligt fredag morgen er det stadig begrænset med meldinger om alvorlig skade.

Flere politikredse i de sydvestlige dele af landet melder om væltede træer, men ikke noget, der har forårsaget uheld.

På Vestsjælland har en borger gjort politiet opmærksomt på, at Suså Landevej er oversvømmet lidt nord for Næstved.

/ritzau/