En mandlig turist mistede søndag morgen livet efter at være faldet i Københavns Havn.

Søndag formiddag rykkede Hovedstadens Beredskab ud til en mulig drukneulykke ved Nationalbanken i København.

Det lykkedes dykkere at få manden reddet i land, hvor den bevistløse mand fik førstehjælp.

#Hberedskab kører til 112 melding om person i vandet #Havnegade uf. Nationalbanken. Vi sender dykkerudrykning til stedet. Opdateres... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 18, 2018

»Der lå en livløs person i vandet ved Havnegade, som i øjeblikket får livreddende førstehjælp. Så snart vedkommende er blevet stabiliseret, bliver personen kørt til Rigshospitalet med politiekskorte.«

Det fortalte operationschef ved Hovedstadens Beredskab Jan Kirk-Iversen til B.T., kort efter at manden var kommet op af vandet.

#Havnegade uf. #Peterskarmsgade en person reddet op af vandet. Patienten overdrages til amblance og læge. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 18, 2018

På nuværende tidspunkt er det uvist, hvordan og hvorfor manden lå i vandet.

Desværre stod mandens liv ikke til at redde. Det oplyser Københavns Politi søndag eftermiddag.

Tilfældigvis var der en redningshelikopter i området, men det blev ikke aktuelt at inddrage den i aktionen.

Kl. 1027 indgik anmeldelse om en livløs mand i vandet ved Havnegade. Manden er reddet op og bringes til Hospital. Politiet arbejder på stedet sammen med Redningsberedskabet. Der er pt ikke yderligere oplysninger. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 18, 2018

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at der er tale om en mand, men derudover har politiet ikke yderligere kommentarer om sagen på nuværende tidspunkt.