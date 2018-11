Det var en mandlig turist, der søndag morgen faldt i Københavns Havn.

Søndag formiddag rykkede Hovedstandens Beredskabud til en mulig drukneulykke ved Nationalbanken i København.

Det lykkedes dykkere at få manden reddet i land, hvor den bevistløse mand fik førstehjælp.

#Hberedskab kører til 112 melding om person i vandet #Havnegade uf. Nationalbanken. Vi sender dykkerudrykning til stedet. Opdateres... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 18, 2018

»Der lå en livløs person i vandet ved Havnegade, som i øjeblikket får livreddende førstehjælp. Så snart vedkommende er blevet stabiliseret, bliver personen kørt til Rigshospitalet med politiekskorte.«

Det fortalte operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Jan Kirk Iversen, til B.T. kort efter, at manden var kommet op af vandet.

#Havnegade uf. #Peterskarmsgade en person reddet op af vandet. Patienten overdrages til amblance og læge. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 18, 2018

På nuværende tidspunkt er det uvist, hvordan og hvorfor personen lå i vandet.

Tilfældigvis var der en redningshelikopter i området, men det blev ikke nødvendigt at inddrage den i aktionen.

Kl. 1027 indgik anmeldelse om en livløs mand i vandet ved Havnegade. Manden er reddet op og bringes til Hospital. Politiet arbejder på stedet sammen med Redningsberedskabet. Der er pt ikke yderligere oplysninger. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 18, 2018

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at der er tale om en mand, men derudover har politiet ikke yderligere kommentarer om sagen på nuværende tidspunkt.