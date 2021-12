Tungtbevæbnede betjente rykkede torsdag morgen ud til den lille østjyske by Nim.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Årsagen var, at man undersøgte et mistænkeligt forhold på en adresse centralt i byen.

Omkring klokken 10 oplyser politiet til lokalmediet, at man har anholdt to personer:

»Jeg kan bekræfte, at vi har anholdt to personer. Der er ro på derude, men vi bliver på stedet et stykke tid endnu,« siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

Det er endnu ikke oplyst, hvad aktionen på stedet handlede om.

Politiet modtog anmeldelsen om sagen klokken 06.54 torsdag morgen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi om sagen.