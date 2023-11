De gemte sig bag dæknavne som »Streetbob« og »Newpassion«.

Men mandag morgen var det deres egne navne, som blev læst op, da Københavns Byret udmålte straffen til de tiltalte i en af danmarkshistoriens største narkosager med politiets kodenavn Operation Sixpence.

Anklagerne havde på forhånd krævet samlet mindst 128 års fængsel til de ni mænd i alderen 25-49 år.

Og en enig domsmandsret besluttede i vid udstrækning at følge strafpåstanden fra anklagerne.

Hele 122 års fængsel blev det til.

For de fire bagmænd Boris Laban, Magnus Kleis Christiansen, Imran Moqadsi Ali og Ziggy Cumings blev straffene henholdsvis 16, 18, 17 og 15 års fængsel.

Efter politiets opfattelse er de placeret højest i narkoligaens hierarki. De har haft kontakterne til at skaffe narkoen, men har typisk ikke selv løbet risikoen ved at være i berøring med stofferne.

Mellemmanden Milenko Knezevic, som faktisk var den første til at komme i politiets søgelys i foråret 2020 og med sin særlige hovedbeklædning kom til at navngive det enorme narkokompleks hos politiet, blev idømt 15 års fængsel. Desuden udvises han af Danmark for bestandigt.

Han blev især dømt for at have fragtet store mængder kokain rundt i København på sin cykel samt for indsmugling.

Og endelig fandt retten, at de fire såkaldte løbere og pengemænd Mikkel Verlis Gundersen, Gilbert Rubiano, Karl Berg og Sebastian Kim Sidenius skulle straffes med henholdsvis 4, 12, 11 og 14 års fængsel.

Som løbere, der henter og bringer stofferne, har de løbet den største risiko. Blot få minutters berøring med en større mængde kokain kan give otte års fængsel.

Fire af de tiltalte blev også idømt udvisning med indrejseforbud i seks år.

»Retten har ved strafudmålingen lagt særlig vægt på den gennemgående vilje og evne til at deltage i og fortsætte med kokainhandel, uafhængigt af tab og anholdelser af medgerningspersoner i gerningsperioden,« lyder det fra retten i forbindelse med dommen.

»Generelt har de tiltalte været dygtige. De har haft en velsmurt og særdeles kompetent organisation med kontakter over hele verden. De har haft nærmest ubegrænsede midler, og har på kort tid kunnet skaffe massive mængder af penge – også selv om de dagen før lige har tabt fem millioner kroner,« lød det i sagen fra specialanklager Jelena Vestergaard Hansen fra politiets NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet.

»Det her er på et helt andet niveau, end det man kan kalde almindelige narkohandler. Det foregik på engrosniveau,« tilføjede hun.

Ifølge politiet endte størstedelen af de 400 kilo kokain fra Operation Sixpence i hænderne på københavnske købere. En mindre del blev solgt i Aalborg.

I København blev de store mængder kokain især opbevaret, solgt og distribueret fra flere steder i Sydhavnen og Valby samt på Nørrebro, Frederiksberg og Amager.

Politiets mest belastende beviser mod de tiltalte knytter sig til en lang række tekstbeskeder og billeder, som i 2019-2021 blev sendt mellem nogle dækprofiler på de krypterede beskedtjenester EncroChat og Sky ECC.

Her troede narkohajerne, at de med dæknavne trygt kunne skrive til hinanden, når der skulle aftales køb og salg af narko.

De krypterede mobilnetværk blev brugt af organiserede kriminelle over hele verden, fordi det havde ry for at være sikret mod myndighedernes aflytning og overvågning.

Men omkring marts 2020 lykkedes det med fransk politi i spidsen at infiltrere og dekryptere de lukkede netværk. Det gav politiet adgang til samlet 120 millioner lyssky datatransaktioner – blandt andet vedrørende Operation Sixpence.

I andre forgreninger af det omfattende narkokompleks er der allerede udmålt omkring 100 års fængsel til dømte i en halv snes andre straffesager.

Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Politiets efterforskning i Operation Sixpence startede i april 2020. De tiltalte blev anholdt i en koordineret aktion i september 2021.

Den normale strafferamme for narkoforbrydelser efter straffelovens paragraf 191 er 10 års fængsel, der dog under særligt skærpende omstændigheder kan stige til 16 år.

I Operation Sixpence har anklagerne dog argumenteret for, at også straffelovens særlige »løfteparagraf« 88, der kan lægge endnu flere år til under specielle omstændigheder også skulle i brug, så de normale strafferammer kunne sprænges for flere af de tiltalte.

– Opdateres

Hør mere om kriminalitet i B.T.s dybdegående podcast 'På fersk gerning' her: