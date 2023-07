Et skænderi på McDonald's ved Københavns Hovedbanegård udviklede sig onsdag dramatisk mellem to mænd, en kvinde og en vagt.

For pludselig opstod der tumult mellem to af personerne, hvorefter en vagt så sig nødsaget til at gribe ind.

Det førte til, at vagten blev tildelt spark i ryggen.

En 17-årig mand er nu sigtet for vold under særligt skærpende omstændigheder, fordi volden blev udøvet mod en vagt.

Den unge mand nægtede sig skyldig, da han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Selv forklarede han, at hele episoden eskalerede, da han var sammen med sin kammerat, som pludselig kom op at skændes med kvinden.

Han forsøgte at skille dem ad, men pludselig kom en vagt til stedet, som forsøgte at få styr på kvinden, der var meget højtråbende og udadreagerende.

Vagten lagde kvinden i håndjern og ned på jorden. Det var i den forbindelse, at kvinden gav udtryk for, at hun ikke kunne få luft, og den 17-årige mand så sig nødsaget til at gribe ind.

Han forklarede under retsmødet, at det var muligt, at han havde sparket vagten i ryggen, men han kunne ikke huske det. Og da politiet ankom til stedet, forklarede han, at han blev bange og løb fra stedet.

Han blev dog kort efter anholdt, og er nu varetægtsfængslet – foreløbigt kun i to dage – i surrogat på en lukket afdeling.

