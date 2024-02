Det gik tydeligvis voldsomt for sig, da en 25-årig mand blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag i forbindelse med et skyderi i Holbæk, hvor en mand var blevet ramt af skud gennem en rude til hans lejlighed.

Den 25-årige blev varetægtsfængslet for drabsforsøg, men inden retten kom frem til afgørelsen, opstod der tumult ude foran retslokalet.

Dommeren valgte nemlig at lukke dørene til grundlovsforhøret, og i protest forlod de opmødte tilhørere lokalet.

Det førte til, at der i rettens forhal pludselig blev kastet med stole. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Flere patruljer ankom til stedet, hvor alle de tilstedeværende blev bedt om helt at forlade retten.

I den forbindelse blev en 16-årig ung mand opfarende over for politiet, og han blev derfor kortvarigt anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Retten har efterfølgende meddelt, at der var sket skade på nogle stole og en radiator i retsbygningen. Sagen bliver nu efterforsket for at afklare, hvem der stod bag hærværket.

Det var tirsdag aften, at en mand blev ramt af skud, som blev affyret gennem et vindue til offerets lejlighed i Apotekerhaven i Holbæk.

Manden blev efterfølgende kørt til behandling på sygehuset, men er uden for livsfare.

Siden varetægtsfængslingen af den 25-årige mand er også en 20-årig mand blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Han vil torsdag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør.