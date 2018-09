Politiet har torsdag eftermiddag anholdt en 36-årig mand ved Syddansk Universitet i Kolding, hvor Barack Obama fredag skal tale foran næsten 800 mennesker.

Manden er sigtet for hærværk, ordensbekendtgørelsen og modsættelse af anholdelse. Han er i politiets varetægt.

»Der kommer en mand og begynder at smøre noget lim på nogle vægge og hænge nogle plakater op. Da politiet henvender sig til ham, kommer der tumult. Vi vil anholde ham, og det er han ikke helt enig i,« oplyser Michael Weiss, der er politiinspektør i Sydøstjyllands Politi.

Væggene blev ødelagt af limen, og derfor er manden sigtet for hærværk. Ordensbekendtgørelsen er han sigtet for, fordi han ifølge politiet »råbte og skreg«.

Manden, der er fra Århus, er lige nu i politiets varetægt og vil efter planen blive afhørt inden for det næste døgns tid.

Det er uvist, hvad der fremgik på de plakater, som den 36-årige mand forsøgte at hænge på skolen.

Universitetet skulle efter planen være lukket fuldstændig ned klokken 17 torsdag forud for fredagens store arrangement, hvor skolen naturligvis også er lukket helt ned.

Barack Obama forventes at gå på talerstolen omkring middagstid fredag.