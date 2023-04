Lyt til artiklen

Der udbrød sent fredag aften tumult ved en Q8-tankstation i Åbyhøj.

Da politiet modtog en anmeldelse om sagen, lød den på, at 10 til 12 personer skulle være oppe at slås på stedet.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Klokken var 21.17 fredag aften, da der blev ringet til politiet fra tankstationen, der er beliggende på Silkeborgvej i Aarhus-forstaden.

Politiet sendte flere patruljer afsted mod tanken – og da de ankom, havde 'tumulten lagt sig', lyder det.

»Patruljerne gennemså videoovervågningen og kunne se, at to af de involverede personer på stedet havde haft trukket knive, dog uden at anvende dem,« oplyser politiet i døgnrapporten.

Ingen personer var kommet noget til.

De to personer, der havde haft knive, blev anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven.

De øvrige personer, som ifølge politiet 'ikke ville medvirke til yderligere', blev bortvist fra stedet.