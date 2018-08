Den 41-årige medinitiativtager til og tidligere præsident for bandegrupperingen Black Army, Mohammed Daabas, skal endnu en gang for retten.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Mohammed Daabas, der har et langt og tvivlsomt generalieblad med bl.a. vold, trusler og narkohandel, var manden, som i marts i fjor fuldstændig stjal rampelyset, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var på besøg i Odense-bydelen Vollsmose, hvor den statsløse palæstinenser havde held med at forcere det store sikkerhedsopbud omkring statsministeren og pludselig dukkede op og trykkede hånd med en overrumplet Lars Løkke.

“Goddag. Du taler med Mohammed Daabas. Du er velkommen her i Vollsmose,” lød det fra bandelederen, som på den måde tydeligt fik markeret sin selvbestaltede status som kongen af den odenseanske ghetto.

Mohammed Daabas blev senest idømt seks måneders fængsel i januar i år, da landsretten kendte ham skyldig i at have beordret et voldeligt overfald på en 31-årig mand på en Uno-X tankstation i Odense sidste år. Byrettens dom i sagen lød på otte måneders fængsel.

Når han i næste uge er tilsagt til Retten i Odense, skyldes det, at han er tiltalt for kørsel i narkopåvirket tilstand, ligesom anklagen lyder på at have kørt over for rødt lys samt i bilen at have et mindreårigt barn, som ikke var fastspændt.

Narkokørslen skete den 22. august 2017. Paradoksalt nok blot én dag efter, at han i vidneskranken i en anden retssag fortalte, at han nu var på rette vej i sit liv og netop havde underskrevet en aftale med Kriminalforsorgen om at indgå i et exit-program og forlade bandemiljøet og kriminalitet i det hele taget.

I den nye sag vil anklagemyndigheden ved Fyns Politi gå efter ved domfældelse at få frakendt den tidligere bandeleder førerretten ubetinget samt bødestraf.

Black Army, som fra 2013 spredte frygt og styrede den odenseanske kriminelle underverden med hård hånd, opløste sidste år sig selv, efter at byens forretningsdrivende, politikere og politiet gik sammen mod banden.