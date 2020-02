Mandag fik de forbipasserende på Albertslund Station sig en noget anderledes hilsen med på vejen.

'Perkere/plastikperkere, kom her fredag kl. 22, så får I tæ...', stod der skrevet med store, hvide bogstaver på fliserne.

Beskeden på fliserne kommer efter weekenden, hvor 17-årige Marcus Alexander Aroli uprovokeret blev overfaldet på Albertslund Station af ni drenge, mens hans lillesøster så på.

To drenge på henholdsvis 15 og 17 år er sigtede og varetægtsfængslede i sagen, hvor Marcus Alexander Aroli fik adskillige knytnæveslag i ansigtet, spark i knæhaserne og blev forsøgt skubbet ud på skinnerne foran et tog flere gange.

På Albertslund Station mandag morgen stod der skrevet med graftti: 'Perkere/plastikperkere, kom her fredag kl. 22, så får I tæ... Foto: PRIVATFOTO

Marcus Alexander Aroli kunne fortælle, at de ni drenge, der overfaldt ham, var en del af en større gruppering på omkring 30, der hang ud på Albertslund Station den fredag aften.

Han havde aldrig mødt dem før, men det har han et klart indtryk af, at andre har.

»Politiet sagde, de godt vidste, at de altid står på Albertslund Station. Der er ikke nogen tvivl om, at de har gjort det her før og nok også vil gøre det igen,« sagde Marcus Alexander Aroli.

B.T. har i løbet af tirsdag forsøgt at et interview med Københavns Vestegns Politi for at få svar på, om politiet har nogen idé om, hvem der står bag beskeden på fliserne på Albertslund Station, og hvem beskeden kan være rettet mod.

Derudover ville B.T. gerne vide, hvorvidt politiet mener, beskeden kan have relation til det overfald, 17-årige Marcus var udsat for i weekenden, og om politiet har tænkt sig at være til stede på Albertslund Station denne fredag klokken 22.

Det har desværre ikke været muligt at få svar på disse spørgsmål fra Københavns Vestegns Politi, der i stedet har sendt følgende mail-svar til B.T.:

‘Københavns Vestegns Politi registrerede mandag eftermiddag et graffitihærværk med hvid spraymaling på fliser ved Albertslund S-station. Graffitien er fjernet, men blev formentlig påført i tiden op til kl. 14.45 mandag, hvor det blev opdaget. Politiet undersøger nu sagen og hører gerne fra eventuelle vidner med oplysninger – kontakt i så fald Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.’

‘Københavns Vestegns Politi har efter en voldsepisode på stationen fredag aften haft en øget opmærksomhed i området i samarbejde med Albertslund Kommune, og det fortsætter indtil videre,' siger leder af lokalpolitiet i Albertslund Søren Uhre.