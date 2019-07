En trussel mod sommermarkedet på Gram Slot gør, at politiet vil være til stede under arrangementet torsdag.

'Vi vurderer, at gæsterne trygt kan besøge markedet.'

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag morgen.

Torsdag afholdes der et sommermarked med sønderjysk kaffebord på slottet i Gram.

I forbindelse med arrangementet er der kommet en trussel - og af den grund vil politiet altså være til stede.

Man behøver dog ikke være bekymret for at tage af sted til sommermarkedet, oplyser politiet:

'Det er politiets vurdering, at man trygt kan tage til sommermarkedet. En af vores mobilstationer vil også være på markedet, her kan gæster også henvende sig, hvis man har spørgsmål,' lyder det i pressemeddelelsen.



Af efterforskningsmæssige hensyn ønsker Syd- og Sønderjyllands Politi ikke at oplyse nærmere om selve truslen.