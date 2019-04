Syd- og Sønderjyllands Politi har lyttet til PET i forbindelse med indgreb i Tønder.

På grund af en sikkerhedstrussel forbyder politiet lørdag eftermiddag Rasmus Paludan fra Stram Kurs at gennemføre en bebudet demonstration i Tønder.

Den omstridte advokat og partistifter havde planlagt at demonstrere lørdag fra klokken 14 til 16.30, men kort efter klokken 14 giver politiet offentligt besked om forbuddet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har truffet beslutningen om indgrebet "i tæt samarbejde med PET", fremgår det af en pressemeddelelse.

Søndag har Rasmus Paludan ønsket at demonstrere i Sønderborg. Dette arrangement har politiet lørdag eftermiddag endnu ikke vurderet, hedder det.

I løbet af de seneste uger har Paludan flere gange af politiet fået forbud mod at foretage sine manifestationer, hvor han smider rundt med et eksemplar af koranen og i nogle tilfælde også sætter ild til bogen.

I påsken greb politiet ind mod hans ytringsfrihed efter optøjer på Nørrebro i København, hvor borgere gik til angreb på politifolk og desuden brændte flere biler af.

Såvel Københavns Politi som Københavns Vestegns Politi har grebet ind. Det er blandt andet blevet begrundet med, at også folk fra bandemiljøet ville møde op ved arrangementerne for at få fat i Paludan.

I København var der anbragt sprængstoffer i en bil i Mjølnerparken kort før en bebudet demonstration.

Senere har ordensmagten dog muliggjort adskillige optrædener.

Grundloven giver borgerne ret til at forsamle sig og at demonstrere. Som udgangspunkt er det politiets opgave at beskytte folks ret til at forsamle sig, står der i politiloven.

Men i samme lov står også, at politiet kan forbyde forsamlinger, for eksempel når der er begrundet frygt for "betydelig forstyrrelse" af den offentlige orden.

Stram Kurs mener, at islam skal forbydes i Danmark. Desuden skal enhver ikkevestlig person, der har opnået asyl, og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande, udvises, mener partiet. Tilsyneladende har partiet indsamlet nok vælgererklæringer til at stille op ved folketingsvalget.

Paludans demonstrationer har ført til stor debat. Også blandt jurister. Således har professor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, på Facebook noteret, at ingen har ubetinget ret til offentligt at skænde religiøse skrifter og fremture med hatespeech for at fremkalde sociale uroligheder.

Derimod har Jacob Mchangama fra tænketanken Justitia torsdag i en kronik i Berlingske skrevet, at politiet ikke må forbyde Paludan at optræde på grund af indholdet af hans ytringer.

At han beskyttes af politiet hindrer dog ikke, at Paludan senere straffes, hvis han har ytret sig i strid med straffeloven, pointerer Mchangama.

I 2017 besluttede et bredt flertal i Folketinget - med undtagelse af Socialdemokratiet - at afskaffe straffelovens paragraf om blasfemi. Derefter opgav anklagemyndigheden en sag mod en nordjyde, der havde offentliggjort en video med afbrænding af en koran.

Mandens forsvarer udtrykte stor tilfredshed med beslutningen. Det var Rasmus Paludan.

/ritzau/