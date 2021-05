Det gik voldsomt for sig i et Stark-byggemarked i Nykøbing Falster onsdag.

Her blev en vagt nemlig truet på livet af to mænd, efter han havde bedt dem om at overholde stedets coronaregler.

Det skriver Sydsjællands Politi i døgnrapporten.

»I forbindelse med et forsøg på at få nogle kunder i et byggemarked på Energivej i Nykøbing F. til at efterkomme reglerne om COVID-19 lørdag klokken 10.35 eskalerede situationen, og det endte med, at en af mændene truede byggemarkeds-vagten på livet.«

Politiet blev efterfølgende tilkaldt, og en 29-årig mand med ukendt adresse blev sigtet for trusler på livet.

»Hans kammerat – en 30-årig mand med ukendt adresse – blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen,« skriver politiet videre.

Det vides ikke, hvad truslerne konkret gik på.

Historien melder heller ikke noget om, hvad det var for nogle regler, som de to mænd ikke ønskede at overholde.