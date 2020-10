»Du skal betale 200.000 kr. nu«.

Scenen var nærmest som taget ud af en mafiafilm, da tre unge afpressere ifølge politiet med hårdhændede metoder forsøgte at presse penge ud af deres offer i København.

I godt en time blev offeret om aftenen 5. november sidste år i en personbil ved Mindelunden i Hellerup truet og slået med adskillige knytnæveslag i ansigtet.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, lagde de tre gerningsmænd på et tidspunkt maksimalt pres på offeret ved lægge en boltsaks om hans finger og true med at klippe fingeren af, hvis ikke han betalte dem penge.

Samtidig truede de tre unge mænd i alderen 20-22 år ifølge tiltalen også med, at de ville hente en pistol for at skyde offeret og hans familie.

»Du skal betale 200.000 kr. nu, og så vil du aldrig se os igen. Du får dit liv

tilbage som et normalt menneske,” lød det ifølge anklageskriftet fra de tre afpressere.

Til sidst havde offeret dog held til at flygte fra dem uden at lide yderligere overlast.

To af de tre unge mænd er også tiltalt for at have deltaget i et voldeligt røveri halvanden måned senere med samlet fire gerningsmænd.

Her blev et andet offer kl . 03.20 om natten 20. januar på en parkeringsplads i Hvidovre slået og sparket, mens han lå ned. Gerningsmændene truede ham samtidig med en pistol til at udlevere 120.000 kr. i kontanter.

Endelig er den ene af de fire mænd også tiltalt for på egen hånd at have bedraget sig til 28.000 kr. ved i september 2018 at have ringet op til en person i Skive og udgivet sig fra at være fra et teleselskab.

På den måde lykkedes det ifølge anklageskriftet at få udleveret de fornødne oplysninger om bankkonto og Nem-ID, så de 28.000 kr. havnede på den 21-åriges egen konto.

Når sagen mod de i alt fem unge mænd i næste uge indledes ved Retten i Glostrup, vil det komme til at foregå som en domsmandssag. Det betyder efter alt at dømme, at de har i sinde at nægte sig skyldige i tiltalepunkterne fra Københavns Vestegns Politi.