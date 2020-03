Politiet har hele eftermiddagen været massivt til stede ud for en villa på Svendborgvej i Ringe på Fyn.

»Der er afspærring omkring huset, cirka 18 betjente i fuld kampuniform, lægeambulance, ambulance, mange patruljevogne og hunde,« lød det tidligere på eftermiddagen fra B.T.s medarbejder på stedet.

Dramaet, som har foregået på Svendborgvej, og som varede gennem mere end tre timer, viser sig at skyldes en psykisk syg, skizofren 35-årig mand, som i en periode ikke har taget sin medicin.

Derfor truede han sin nærmeste, sin egen mor, som han bor hos.

Det fortæller netop hans mor til B.T.s mand på stedet.

»Det sker nogen gange, når en psykisk syg ikke tager sin medicin, så ved han ikke rigtig, hvad han selv gør,« siger hun.

Hun virker lettet og tager det trods de seneste timers drama ganske roligt. I al fald udadtil.

Gennem eftermiddagen har der været afspærret et større område af Svendborgvej næsten 200 meter ud for huset.

Man har bedt bilister om at finde en anden vej gennem byen, og alle beboerne inden for afspærringen blev på et tidspunkt bedt om at gå inden døre.

»Politiet har også lige sendt en drone op, der cirkulerer over huset,« lød det tidligere fra B.T.'s medarbejder på stedet.

Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Foto: Jens Anton Havskov Hansen

Vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland, fortalte tidligere til B.T., at politiet har valgt at møde massivt op for dels at beskytte personen selv, dels politiet selv og de folk, der bor i de omkringliggende huse.

Der er ingen tilskadekommende.

»Jeg kiggede ned på Nannasvej, hvor der også er afspærret - der står der også betjente med maskinpistoler,« sagde B.T.'s medarbejder om en sidevej til Svendborgvej.

En af de nærmeste naboer fortalte sent på eftermiddagen, at en af de ledende politifolk gentagne gange forsøgte at få den mand, som bor inde i den pågældende villa, de havde omringet, ud.

»På et tidspunkt råbte de, at han skulle stille sig midt i huset,« fortæller naboen.

De mange kampklædte betjente, som alle har båret automatvåben og udgjort et massivt stort indtrængningshold, har stået ud for huset i timevis.

»De viser godt nok tålmodighed,« som en af naboerne på et tidspunkt konstaterede.

Klokken 17.40 var tålmodigheden dog opbrugt. Eller, nærmere, tiden moden, vurderede indsatslederen.

»Politi!«, lød det i kommandotone, hvorefter indtrængningsholdet rykkede ind gennem hoveddøren.

Efter ti minutter kom det talstærke korps af kampklædte betjente ud med den 35-årige mand, som de placerede i en af de mange patruljevogne.

Efter at være blevet tilset af en læge, kørte de væk med ham kort før klokken 18.