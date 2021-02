En usædvanlig sag udspillede sig natten til torsdag på Lundby Station, hvor en mandlig passager opførte sig truende med en kniv – og endte med at blive skudt af politiet.

Nu fortæller DSB, at tre af virksomhedens ansatte og en anden passager blev truet af manden.

Det oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov, til Sjællandske.

Alle fire vil nu få tilbudt krisehjælp:

Manden truede angiveligt togpersonale og andre passagerer med en kniv.

»Vi har et kriseberedskab, som træder i kraft. Der vil blive taget kontakt til dem for at få talt ud om det, og for at få afdækket om der er behov for yderligere hjælp, herunder psykologhjælp,« siger han til lokalmediet.

Det var Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der tidligt torsdag morgen oplyste om sagen, som man havde fået anmeldelsen om klokken 01.35.

Politiet rykkede derfor ud til stationen, der ligger mellem Næstved og Vordingborg – og under den efterfølgende anholdelse 'udviklede situationen sig', og politiet afgav skud, som ramte manden med kniven.

»Den ramte person er efterfølgende overført til et hospital, og politiet har p.t. ikke oplysninger om den ramte persons tilstand,« lød det i politiets pressemeddelelse om sagen.



Da politiet har affyret skuddet, er sagen overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som til Ritzau har oplyst, at der er tale om en 42-årig mand.

Kontorchef Claes Vestergaard ønskede dog torsdag formiddag ikke at oplyse om mandens tilstand, og han ville heller ikke sige, om den 42-årige blev ramt en eller flere gange.

DUP har i øvrigt valgt ikke at ville oplyse, om skudepisoden foregik inde i toget eller ude i det fri.

Til Sjællandske forklarer Tony Bispeskov, at det var en af togets to togførere, der slog alarm hos politiet, da toget holdt stille i Lundby.