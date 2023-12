»Jeg tror ikke, I er klar over, hvor syg jeg er i mit hoved.«

»I leger med en, der har en syg hjerne.«

En 54-årig mand lagde ikke skjul på sit dårlige humør og sin farlighed, da han i maj måned i år sendte et 10 sider langt brev til Vestegnens Politi.

Modtageren var den politimand, der på det tidspunkt i et par måneder havde været fast sagsbehandler på efterforskningen af en påsat millionbrand i Rødovre, som den 54-årige var blevet anholdt og varetægtsfængslet for.

Nu er han blevet tiltalt for den voldsomme og nærmest eksplosionsagtige brand, der 27. januar i år ramte et ejendomsbyggeri på Damhus Boulevard i Rødvre.

Men ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået indblik i, tiltales den 54-årige også for flere tilfælde af skriftlige trusler mod politiets sagsbehandler, forsøg på medvirken til falsk forklaring for retten samt for forsøg på anstiftelse af afpresning mod ejeren af den brandramte byggeri.

Ejeren skulle ifølge et trusselsbrev, som den 54-årige i oktober forsøgte at smugle ud fra Vestre Fængsel, betale én million kroner, hvis den nu tiltalte bliver dømt for brandstiftelsen. Og beløbet skulle stige, hvis han nægtede at betale.

»Det er ren afpresning af (ejeren, red.). Han skal tro, at hvis han ikke betaler inden et halvt år fra forsikring, risikerer han at miste det hele 17 mill og flere år i fængsel. Det skal han tro og forstå,« stod der blandt andet i trusselsbrevet, som fængselsbetjente opsnappede i besøgsrummet i Vestre Fængsel.

Efter politiets opfattelse anstiftede den 54-årige mand den påsatte brand omkring klokken 00.36 på gerningsnatten ved at åbne for ventilerne på to gasflasker og antænde den udsivende gas med den kraftige brand til følge.

Dermed indså han ifølge tiltalen, at andres liv kom i fare. Ejendommen i Rødovre var dog under renovering, så ingen mennesker kom til skade ved den kæmpemæssige brand, men seks personer i en nabobygning måtte evakueres.

Halvanden måned efter branden blev den 54-årig anholdt. I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig.

»Jeg har intet at skjule. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder her,« lød det blandt andet fra ham.

Udsigten til et potentielt justitsmord ser også ud til at være hans overordnede budskab i de truende breve, som han 9. maj og 2. juni sendte til politiets sagsbehandler.

»Du leger med den forkerte mand.«

»Jeg ved ikke, hvilken farlig verden du lever (i, red.), men det var ikke noget, jeg turde gøre«. »Men en dag har du gjort det over for den forkerte, og så giver det bagslag.«

I samme forbindelse inddrager han også drabet i 2016 på en 43-årig politiassistent på parkeringspladsen ved politigården i Albertslund, som en dengang 26-årig mand begik i bitterhed over politiet.

»Det er sikker også en som dig, der har gjort den person sur nok til at han nakkeskød ham politimanden i Albertslund. Kan du se, hvilket et problem du kan sætte i gang (navnet på politiets sagsbehandler, red.)«.

Samme ufordragelige tone fortsætter han i det efterfølgende brev.

»Jeg tror det er en dårlig idé at få mig kørt så langt ud som I har gang i nu I fucking gestapo svin.«

Den 54-årige er en kendt kriminel, men B.T. er afskåret fra at røbe flere detaljer om hans identitet, da dommeren i byretten i Glostrup i grundlovsforhøret i marts besluttede, at han skal være beskyttet af et navneforbud.

Straffesagen mod ham ventes først indledt til april.

