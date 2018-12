Midt i den travle julehandel stormede to pistolbevæbnede røvere ind i Illum og gav sig til at smadre montrer med dyre Rolex-ure.

Det voldsomme røveri betød et massivt politiopbud i indre by sent torsdag eftermiddag. Togtrafikken blev stoppet, og politiet indledte en intens menneskejagt i indre København.

Det opsigtsvækkende røveri fandt sted, mens handelsgaderne i indre by var spækket med shoppelystne danskere, og røveriet afbrød således de travle juleindkøb i hovedstadens indre.

Klokken 16:45 stormede mindst to maskerede røvere ind i stormagasinet Illum. Bevæbnet med mindst en økse og en pistol satte de kursen mod afdelingen med smykker, eksklusive fyldepenne og ekstravagante ure.

Politi i Købmagergade efter en anmeldelse om bevæbnet mand i indre København. Store politistyrker er til stede i indre København torsdag den 6. december 2018 Illum i Købmagergade og flere togstationer er lukket.

»De sagde ingenting, men truede personalet ved at pege på dem med en pistol,« siger Bjarke Madsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Et øjenvidne til hele røveriet fortalte efterfølgende til B.T., hvordan den ene gerningsmand gav ham besked på at forsvinde.

»Get the fuck out of here,« lød ordren.

Klokken 16:46 ringede telefonen hos politiets vagtcentral. Her lød en anmeldelse fra et kvindeligt øjenvidne på, at en mand var blevet set med et skydevåben. Først senere koblede politiet den melding til røveriet i Illum.



Røverne smadrede mindst to montrer med eksklusive Rolex-ure, som de tog med sig. En videooptagelse af selve gerningen dokumenterer gerningsmændenes determination. Først slår den ene røver hul på en montre, hvorefter den anden giver sig til at hive de kostbare ure ned i en sort taske.

Øjensynligt gik de maskerede mænd direkte efter de eksklusive Rolex-ure.

»De slap væk med et bytte, men jeg vil ikke sige noget om, hvor stort det er,« siger Bjarke Madsen.

Efter røveriet forlod røverne Illum via udgangen i Pilestræde.

»De hopper op på nogle cykler og flygter via Pilestræde. Cyklerne må have været medbragt til formålet, eftersom ingen vidner har set dem blive brudt op,« siger Bjarke Madsen.

Klokken 16:52 blev en person anholdt omkring 500 meter fra Illum. Bjarke Madsen ønsker ikke at sige, hvor han blev anholdt.

B.T. kunne dog tidligere torsdag bringe en video, hvor en person bliver anholdt foran butikken FEEL på Købmagergade nær Kultorvet på et sted, politiet senere afspærrede.

Ifølge butiksindehaveren var det private sikkerhedsfolk, der stoppede personen på cyklen ved slet og ret at hive ham af det tohjulede flugtmiddel.

Efter at være blevet anholdt af politiet på Købmagergade blev manden iført en hvid heldragt.

»Der kom fire vagter løbende efter ham. De råbte 'Det er ham, det er ham'. Så fik de fat i kraven på ham og hev ham af cyklen,« fortæller Rizwan Ahmed.

Personen, der bliver anholdt i videoen, har hvide bukser og sort jakke. Det samme har den ene røver, der ses i den video, der er optaget under selve røveriet.

Den tilbageholdte mand blev kort efter anholdt af politiet, men selvom der er foretaget en anholdelse i sagen, vil Bjarke Madsen ikke udelukke, at begge gerningsmænd stadig kan være på fri fod.

»Vi efterforsker bredt og holder alle muligheder åbne. Vi ved ikke med hundrede procent sikkerhed, at den person vi har anholdt, er den rette gerningsmand. Derfor arbejder vi ud fra, at der er mindst en og muligvis to gerningsmænd på fri fod,« siger Bjarke Madsen.

Politi i Købmagergade efter en anmeldelse om bevæbnet mand i indre København. Store politistyrker er til stede i indre København torsdag den 6. december 2018 Illum i Købmagergade og flere togstationer er lukket.

Han fortæller at gerningsmanden muligvis er bevæbnet.

»Vi betragter ham som potentielt farlig i og med, han er bevæbnet. Men han har ikke vist sig villig til at bruge skydevåbnet,« siger han.

Bjarke Madsen fraråder at man selv tager kontakt til røveren.

»Man skal ringe 112 og forholde sig observerende,« siger han.