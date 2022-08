Lyt til artiklen

Han peger kniven direkte mod ham og siger »give me that watch.«

Herefter river han armbåndsuret af mandens håndled og stikker af fra stedet.

Men armbåndsuret var ikke et hvilket som helst ur, men et Rolex Yacht Master til en værdi af 72.500 kroner.

Og jagten på Rolex sluttede langt fra her. Sådan lød det i grundlovsforhøret i dommervagten i København tirsdag.

For bare et par dage forinden havde den 29-årige mand gjort det samme i forening med en anden mand. Her blev endnu et offer udsat for røveri og vold, efter han blev skubbet så hårdt i ryggen, at han væltede. De to mænd lykkedes derfor med at stjæle et Rolex til 100.000 kroner fra mandens arm.

Også en kvinde blev overfaldet af de to mænd foran Hotel D'Angleterre. Her holdt de hårdt fat om hendes arme, krydsede dem, hvorefter de bøjede hende forover, så hun blev fysisk fastlåst, og herefter stjal de uret til knap 60.000 kroner.

Dagen efter var de på spil igen. Her stjal de et Rolex til 72.000 kroner fra en mand, som de lige havde bedt tage et billede af dem. Mens dansede de rundt om personen og fik på mystisk vis listet Rolex-uret, til en værdi af 72.000 kroner, af mandens håndled.

Alle tyverierne skete i perioden 17. december 2021 til 1. januar 2022, og alle fandt sted i København i nattetimerne.

Den 29-årige mand erkendte ét af de i alt fire forhold. Han nægtede de andre og ønskede ikke at udtale sig i retten.

Han er blevet varetægtsfængslet i seks dage.

Den anden gerningsmand blev varetægtsfængslet 12. august.