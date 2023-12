Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde en person, der er mistænkt for røveri og trusler med kniv.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden gik 22. november ind i en Rema 1000-butik på Gammel Hareskovvej i Værløse.

Han ankom omkring klokken 18.20.

Han gik direkte hen til kassen, hvor han trak en kniv og truede ekspedienten for at få udleveret kassens kontantbeholdning.

Ekspedienten, en kvinde, nægtede dog at udlevere pengene.

Herefter gik manden bag kassen i et forsøg på selv at få fingrene i kontanterne. Ekspedienten stillede sig dog i vejen for gerningsmanden, hvorefter der opstod tumult.

Gerningsmanden løb efterfølgende tomhændet fra stedet.

Politiet har udsendt følgende signalement af gerningsmanden:

Cirka 180-185 cm høj, cirka 25-30 år, lys/hvid hudfarve, almindelig/slank af bygning.

Han var iført beige/brun hue med kvast på toppen og stor hvid tekst på bagsiden, grå jakke med hætte og sort lynlås.

Han bar lyseblå jeans, sort halsedisse, sorte handsker og sneakers med hvide snørebånd og fire farver (lysegrå snude, hvid sål, mørkegrå på sider og brun på hælkap).

Medbragte køkkenkniv.

Har du oplysninger om sagen til politiet, opfordres du til at kontakte dem.

Det kan du gøre på telefon 114.