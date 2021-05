En tragisk sag har udspillet sig i Retten i Kolding.

Her har en 37-årig mand fået en betinget fængselsstraf på ti dage, fordi han har truet sin eks-svigerfar.

Det skriver JydskeVestkysten.

Truslerne faldt nytårsaftens dag 2019 og kom af, at den 59-årige sviger- og bedstefar havde begået seksuelle overgreb mod den 37-åriges tre børn på henholdsvis 11, 11, og 10 år.

JydskeVestkysten har spurgt den 37-årige, om bedstefaderens overgreb har noget at gøre med truslerne:

- Ja, det har det. Det brændte af i hovedet på mig, siger den 37-årige, der fortæller, at nogle private omstændigheder var skyld i, at det den dag kørte af sporet for ham.

Den 59-årige bedstefar blev i marts 2020 dømt for at have begået seksuelle overgreb mod sine tre børnebørn, besiddelse af børneporno og blufærdighedskrænkelse.

Truslerne mod den 59-årige lød ifølge anklageskriftet blandt andet:

'Jeg slår dig fandeme, jeg knækker dit stuebord i stykker og banker dig med et bordben.'

Udover truslerne havde den 37-årige også ødelagt et metalhegn, hvorfor han skal betale en erstatning på 1200 kroner.

Som sagt blev den 59-årige dømt måneder tilbage for overgreb på sine børnebørn. Han blev dømt for at have haft hånden nede i trusserne på de tre børn.

Han var også i besiddelse af 34 seksuelle billeder på sin computer af en af de 11-årige. De bestod af screenshots fra Snapchat.