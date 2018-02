En 39-årig mand fra Næstved nægter sig skyldig i anklager om stribevis af voldtægter mod ekskæreste.

Næstved. Gang på gang blev en 34-årig kvinde fra Næstved i løbet af 2017 ydmyget og plaget med vold og udsat for voldtægt af sin ekskæreste, mener anklagemyndigheden.

Ekskæresten er en 39-årig mand fra Næstved, som tidligere har haft eget gulvfirma, men arbejdede i fjor som lastbilchauffør. Han er under anklage for at have begået ikke færre end 11 voldtægter af kvinden. Han nægter sig skyldig.

Retten i Næstved indleder sagen mod manden onsdag. Der er i alt afsat seks dage hen over de kommende uger til behandlingen af sagen. Dommen forventes at falde 8. marts.

Anklageskriftet mod den 39-årige mand er en nærmest endeløs beskrivelse af uhyrligheder begået mod kvinden.

Under en af voldtægterne skulle manden have sagt til kvinden: "Er du klar over, at Lundin er min bedste ven", angiveligt med henvisning til den livstidsdømte barne- og kvindemorder Peter Lundin.

Den voldtægt strakte sig over fem timer og var i sin udførelse i øvrigt så grov, at anklagemyndigheden har rejst tiltale efter straffelovens bestemmelse om voldtægt af særlig farlig karakter.

Det skete ifølge anklageskriftet nytårsdag 2017 på mandens bopæl i Næstved. Men det var kun indledningen på et veritabelt rædselsår for kvinden.

Igen og igen blev hun ifølge anklagemyndigheden udsat for voldelige overfald og voldtægter. I nogle tilfælde blev hun slået og bundet, andre gange blev hun decideret ydmyget.

Under en af voldtægterne hældte manden to liter cola i ansigtet på kvinden. En anden gang blev hun smidt under den kolde bruser, lyder det i anklageskriftet.

11 voldtægter og 12 tilfælde af vold mod kvinden, mener anklagemyndigheden at kunne føre bevis for. Og man går efter at få ham dømt efter en bestemmelse med en straframme på fængsel indtil 12 år.

Kvinden er ikke det eneste offer i sagen. Manden er også anklaget for i et tilfælde at have overfaldet kvindens søn, som på gerningstidspunktet - et tidspunkt mellem januar og maj i fjor - var 13 eller 14 år.

Manden havde fra 2003 til 2014 eget gulvfirma i Næstved, en enkeltmandsvirksomhed. Men i 2014 måtte firmaet dreje nøglen om efter en konkurs.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i september, efter at kvinden anmeldte ham til politiet.

/ritzau/