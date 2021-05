En 30-årig kvinde fra Odsherred troede, at hun havde fundet kærligheden i manden Kim.

Det viste sig dog, at Kim var ude efter penge og ikke kærlighed.

Det skriver Lokalavisen.

Kvinden kontaktede torsdag formiddag Midt- og Vestsjællands Politi for at fortælle dem, at manden gennem længere tid havde bedraget hende for 32.000 kroner.

Kvinden havde mødt manden online på Instagram, hvor de begyndte at skrive sammen, og kvinden havde en fornemmelse af, at de havde en romantisk relation.

Manden der fortalte, at han hed Kim, sagde til kvinden, at han var fra Sydkorea. Samtalerne udviklede sig til, at Kim lovede kvinden, at de skulle forloves, og at han ville hjælpe hende med en gæld, når han kom til Danmark.

Men pludselig opstod der nogle problemer.

Kim manglede penge til, at han kunne sende hende gaver, og for at underbygge historien sendte han diverse billeder som dokumentation.

Kvinden hoppede i med begge ben, og først da hun havde overført 32.000 kroner til manden, begyndte hun at fatte mistanke om, at der var noget galt, hvorefter hun kontaktede politiet.

Politiet efterforsker nu sagen, men chancen for at de finder frem til gerningsmanden er lille, når der er tale om svindel på tværs af landegrænser.