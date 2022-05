Én står bag et spektakulært bankkup til 27 millioner kroner, en anden et historisk tyveri af Danmarks måske største nationalskat.

Når fire mænd onsdag tager plads på anklagebænken i Retten i Aarhus, tiltalt for flere indbrud, er det langtfra første gang, de sidder der.

Blandt de fire mænd, som blandt andet skal have stjålet industristøvsugere, højtryksrensere og værktøj til flere tusinde kroner fra en virksomhed i Galten ved Aarhus, gemmer sig flere kendte kriminelle, som har stået bag nogle af danmarkshistoriens mest spektakulære tyverier.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen mod mændene, der er mellem 36 og 41 år, som B.T. har fået aktindsigt i.

Det drejer sig blandt andet om en 37-årig mand, der en tidlig septembermorgen for 15 år siden brød ind på Kongernes Jelling og formåede at slippe af sted med Danmarks måske største nationalskat sammen med sin svoger:

'Guldhornene' – eller det troede de i hvert fald selv.

Artikler viser, at han sammen med svogeren knuste vinduet ind til museet med et koben, hvorefter de fik 'guldhornene' ud af montrerne med en økse.

På det tidspunkt troede de selv, at de havde stjålet de oprindelige guldhorn af rent guld. Det var først efter tyveriet, at de blev klar over, at der var tale om museumskopier af forgyldt sølv.

Guldhornene Guldhornene blev lavet omkring år 400

De var udsmykket med både romerske og nordiske motiver, og deres samlede vægt var næsten syv kilo.

Det lange horn blev fundet 1639 ved Gallehus nær Møgeltønder i Sønderjylland. Få meter borte fandt man i 1734 det korte horn

Begge guldhorn blev stjålet og omsmeltet i 1802, så deres udseende kendes udelukkende fra billeder fra 1600- og 1700-tallet

De krumme kopier, som blev fremstillet i 1859-60, er for store, men viser antagelig den rigtige form, mens det snoede sæt fra 1970erne har den rigtige størrelse



Kilde: Nationalmuseet

Det fik han i 2008 to år og fire måneders fængsel for.

Derudover har samme mand været med til at tømme Grindsted Rådhus for 51 Arne Jacobsen-stole samt stjålet B&O-anlæg, fladskærme og computere fra private hjem, fremgår det.

Han har altså en lang straffeattest bag sig, og det lader ikke til at ville tage en ende.

Foruden indbruddet i virksomheden i Galten 19. juni 2019 og et andet indbrud fire timer forinden, som mislykkedes, fordi de fire mænd ikke fandt noget at stjæle, er han nu tiltalt for en række andre forhold.

De dejer sig om alt fra salg af hash til færdselsovertrædelser, og til at han skal have været i besiddelse af en sabel.

Han er dog ikke alene om at være genganger i retten.

En af de andre mænd, der dog i denne sag 'kun' er tiltalt for de to indbrud 19. juni, har også en meget kriminel fortid, viser flere artikler.

Manden, som i dag er 41 år, skal blandt andet for otte år siden have fået en dom på fem års fængsel for flere røverier mod bankfilialer og for brugstyverier af værdifulde biler.

Derudover deltog han i 2007 i et spektakulært kup mod Dansk Banks pengefordelingscentral ved Aarhus, hvor udbyttet blev på 27 millioner kroner.

Hvordan de fire mænd forholder sig til tiltalerne, bliver vi klogere på onsdag, når domsmandssagen mod dem begynder.