»Jeg har kun fået taget den ene sko halvt af, da hun hopper rundt, og så råber hun: 'Skal vi bolle?' Da hun råber det, hopper tre fyre med køller ud fra badeværelset, og så begynder overfaldet der,« fortalte han fredag i retten.

Han tilføjede, at han snart kom til at frygte for sit liv.

Ordene stammer fra en af de forurettede i en sag, hvor fem unge mennesker er tiltalt for i forening at have lokket tre mænd, der i deres optik var pædofile, hen til en adresse på Frederiksberg, frihedsberøvet, overfaldet, røvet og afpresset dem. De nægter sig skyldige.

På adressen skulle mændene én efter én være mødt op efter at have været i kontakt med en falsk profil på datingportalen Badoo.

Profilen var oprettet med henblik på at lokke mændene i en sexfælde, forklarede en af de tiltalte ved et tidligere retsmøde.

»Det var faktisk mig, der fik ideen lidt tid inden for at få de her pædofile fyre frem. De skulle have en lærestreg.«

Den tiltalte forklarede videre, at det af profilen fremgik, at der skulle være tale om en 14-årig pige. Men i virkeligheden var det en 16-årig pige, der stod bag.

Hun er selv på anklagebænken i sagen, hvor to af de mænd, der »fik sig en lærestreg«, fredag vidnede.

Samstemmigt fortalte de, at man skal være 18 år for at oprette profil på Badoo. Og at de begge, da de havde forladt deres hjem og sat kurs mod adressen på Frederiksberg, var af den forståelse, at pigen, de skulle mødes med, var myndig.

Pigen skulle dog vist nok have gjort opmærksom på, at hun var 14 år, før de nåede frem. Det havde den ene fortalt ved en afhøring hos politiet, men forsvarerne fik ikke anledning til at spørge yderligere ind til det, før dommeren brød ind.

For selvom man som vidne ved retten har pligt til at tale sandt, har man ikke pligt til at udtale sig, hvis man i så fald inkriminerer sig selv.

Og da dele af sagen omhandler samleje med mindreårige, gjorde retsformanden begge mænd opmærksom på, at de altså ikke behøvede at svare på spørgsmål herom.

Det ene af sagens ofre fortalte da også, at han havde råbt: »Hvad sker der? Hvad sker der? Hun sagde, hun var 18, mand,« da de tre unge mænd begyndte at slå ham.

»De får lagt mig ned. De sparker mig op til flere gange. Efterfølgende sætter de mig op ad radiatoren. Hver gang jeg forsøgte at sige noget, fik jeg knytnæveslag i hovedet,« forklarede han.

Undervejs skulle de tre mænd have diskuteret, hvorvidt de skulle klippe hans fingre af, knuse hans knæskaller og kastrere ham. De skulle også have ført en saks op til hans hals.

Manden vurderer, at han var på adressen i halvanden time. Måske to.

Her tog de tiltalte angivelig også hans halskæde og kontanter og forsøgte at få flere penge ud af ham.

Da overfaldet lakkede mod enden, rejste de ham op, sparkede ham på skift i skridtet og tog ham så med ud i entreen. Her fik han at vide, at betingelsen for, at han måtte gå, var, at han enten begik røveri for dem eller kom med 5.000 kroner den efterfølgende dag.

»Jeg er helt i chok og vil bare gerne ud af situationen, så den går jeg med på.«

Han blev desuden truet til ikke at gå til politiet. Hvis han gjorde, ville de fortælle kommunen og politiet, at han havde forsøgt at være sammen med en 14-årig.

»Jeg frygtede, jeg ikke ville komme derfra i live.«

Han fik lov til at gå. Dagen efter leverede han pengene. 4.400 kroner. Han anmeldte aldrig episoden.

Hvad han ikke vidste, var, at han ikke var den første, der den aften var blevet lokket i en fælde.

Et par timer forinden ham var en anden mand ankommet til adressen. Uvidende om, at han bevægede sig direkte ind i et voldsorgie.

Han fortalte i retten, at de havde lænket ham til en radiator med håndjern og tvunget ham til at udlevere sit kreditkort og overføre 3.000 på MobilePay. Pengene blev ifølge anklagemyndigheden overført til en af de tiltalte piger.

Også han blev ifølge eget udsagn slået med et stoleben, sparket og truet.

»Jeg havde det bare ikke godt. Jeg var selvfølgelig bange for, hvad skulle ske. Det er næsten som at være i helvede at blive udsat for sådan noget,« fortalte han.

Også han blev truet til ikke at anmelde overfaldet. Og det var da heller ikke hans plan. Ikke, før hans mor insisterede.

Anmeldelsen faldt et døgn efter overfaldet. Her skulle et tredje offer allerede være hoppet i den udspekulerede fælde.

Han skal vidne, når retssagen fortsætter senere på måneden.