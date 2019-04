Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi var fuldt ud underrettet om, at en privatperson i Korsør aflyttede og optog sin nabo i jagten på den forsvundne teenager Emilie Meng.

Det kom frem ved et retsmøde, der fredag blev afholdt ved Retten i Næstved.

Her var en 48-årig kvinde tiltalt for - på ulovlig vis - at have aflyttet to af sine naboer i et dobbelthus på Tårnborgvej. Det gjorde hun ved at bore huller, tage mursten ud af væggen og placere forskellige mikrofoner i hulmuren.

Retten fandt kvinden skyldig i ulovlig aflytning, men fordi politiet var orienteret om aflytningen under hele forløbet, slap hun for en betinget fængselsstraf.

»Det er rart at få rettens ord for, at man ikke må aflytte sin nabo på den måde. Men det er ikke rart at vide, at politiet har været vidende om det. På den måde kan politiet jo bare få borgere til at gøre deres beskidte arbejde,« siger Finn Petersen.

Han er den ene af de to naboer, kvinden aflyttede.

I retten forklarede den 48-årige kvinde, at hun i august 2016 blev opmærksom på nogle bankelyde og en kvindestemme, der råbte om hjælp.

»Midt i uge 28 sidder jeg på en trappesats ved garagen og ryger en cigaret, som jeg plejer. Så kan jeg høre lyden af en kvinde, der siger nej, nej, nej og græder,« forklarede hun i retten.

På det tidspunkt ledte mange mennesker i Korsør efter den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt 10. juli efter en bytur med sine veninder. Samme dag kontaktede hun Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi og fortalte dem om lydene.

Kvinden fjernede en mursten, der i forvejen sad løst, og lagde sin mobiltelefon ind i hullet for at optage lydene.

Senere købte hun en lille diktafon, som hun brugte til at optage lydene. Undervejs fortalte hun politiet om, hvad hun hørte, og hun sendte også lydfiler til politiet, som takkede for filerne og lovede at lytte dem igennem.

To betjente var med oppe i hendes lejlighed, og de har i en rapport skrevet, at de også kunne høre en kvindestemme.

Den forklaring har de senere trukket tilbage.

Emilie Meng svarede på spørgsmål

Allerede første gang, kvinden kontaktede politiet, foretog de en ransagning af naboens Finn Petersens lejlighed. Men det eneste, de fandt, var en tændt vaskemaskine der lavede bankelyde.

Søren Ravn-Nielsen, der er leder af personfarlig kriminalitet, modtog lydfiler fra kvinden.

I en mail til kvinden fortæller han, at han kan høre en vaskemaskine og en kvinde, der råber om hjælp. På intet tidspunkt sagde politiet noget om, at det, kvinden foretog sig, kunne være ulovligt, og derfor fortsatte hun med at aflytte naboerne.

På et tidspunkt var der betjente i hendes lejlighed, som så mikrofonerne i hullerne, uden at gribe ind. Den 48-årige kvinde tog kontakt til Emilie Mengs mor, Helen. Moren var oppe i lejligheden og mente også at kunne høre sin datter.

Moren havde på det tidspunkt hyret en privatdetektiv til at hjælpe med at finde datteren. Privatdetektiven, der har en fortid i Politiets Efterretningstjeneste, gav hende en bedre mikrofon, og med den fortsatte hun aflytningen.

Aflytningen stod på fra 6. august 2016 til 25. oktober samme år.

På et tidspunkt mente kvinden, at hun førte en samtale med Emilie Meng gennem væggen. Hun stillede hende tre konkrete spørgsmål om, hvad hun hed, hvad hendes mor hed og hvad hendes lillebror hed.

Fra den anden ende side blev der svaret korrekt på spørgsmålene.

Men trods de ting, kvinden mente, hun hørte, lykkedes det aldrig at foretage en god optagelse af lydene. Politiet foretog i alt tre ransagninger af Finn Petersens lejlighed. Ved en af ransagningerne blev der brugt termisk udstyr og boret huller i væggene, men der blev ikke fundet spor af Emilie Meng.

Juleaftensdag 2016 blev Emilie Meng fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke. Politiet sagde efterfølgende, at hun formentlig blev slået ihjel kort tid efter sin forsvinden 10. juli.

Alligevel fastholdt den 48-årige kvinde i retten, at hun har hørt Emilie Meng.

»Jeg undrer mig over sagen. Jeg kan ikke rigtig få det til at hænge sammen. I oktober får vi helt konkrete svar fra Emilie Meng, og så bliver hun fundet nogle måneder efter. Jeg kan ikke rigtig få det til at hænge sammen.«

Finn Petersen har kun hovedrysten til overs for sin nabos forklaring.

»Jeg ved ikke, hvad hun har hørt,« siger han.

Han kræver 75.000 kroner i erstatning.