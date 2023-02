Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvem kunne ikke tænke sig at trække næsten en halv million fra i rentefradrag?

Det kan i hvert fald koste dyrt, hvis ikke man er berrettiget til at trække det fra i skat, hvilket var tilfældet for en 53-årig kvinde fra Vendsyssel, som tastede lidt for meget i sin og ægtefællens selvangivelse. Det skriver TV 2 Nord, der har fået anklageskriftet til den retssag, som starter 13. februar.

Af anklageskriftet fremgår det, at kvinden er sigtet for skattesnyd og dokumentfalsk.

Her har hun tastet næsten 484.000 kroner for meget ind i rentefradrag for sig selv og sin ægtefælle i deres indkomstår 2015, 2016 og 2017.

»Ifølge sagens oplysninger betød det, at parret beholdt næsten 165.000 kroner, som de rent faktisk skulle have betalt til skattefar,« skriver det nordjyske medie.

Da kvinden tastede oplysningerne ind, tændte en rød alarmklokke hos Skat. Herefter bad Skattestyrelsen straks om en forklaring og noget dokumentation for ægteparrets ret til rentefradaget.

Hun sendte dokumenter i 2019, hun og ægtefællen tilsyneladende havde indgået flere forskellige aftaler om gældsafvikling med flere kreditorer, dokumenter, som skulle forklare rentefradragene.

Men Skattestyrelsens kontrolenhed tjekkede dokumenterne og fastslog, at de intet havde at gøre med ægteparrets kreditorer. Derfor er kvinden også sigtet for dokumentfalsk.

Ifølge anklageskritet så forventes det, at den 53-årige kvinde tilstår alt.