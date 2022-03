Kvinden skulle angiveligt have troet, at hun var i et forhold med manden, som hun havde mødt over internettet. Og det var da også derfor, hun var gået med til at tage til Danmark.

Men da den nu 25-årige mand sammen med flere ukendte gerningsmænd stod klar til at hente hende i Københavns Lufthavn, var deres planer alt andet end kærlige.

Således er den 25-årige mand nu tiltalt for menneskehandel, og onsdag indtager han anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

Her vil anklagemyndigheden forsøge at bevise, at manden i fællesskab med flere andre narrede kvinden til Danmark med henblik på at prostituere hende.

Efter at være blevet hentet i lufthavnen skulle mændene have ført hende til en adresse i hovedstaden og truet hende til at blive. Og så skulle de have tvunget hende ud i prostitution. Både på adressen og som udkørende escort.

Mod lovning om betaling skulle kvinden have leveret det, som i anklageskriftet bliver beskrevet som »seksuelle ydelser« til et ikke nærmere opgjort antal kunder.

Prostitutionen fik først en ende, da kvinden formåede at flygte fra bopælen.

Forholdet stod ifølge anklageskriftet på fra 15. april til 20. april 2019 og er angiveligt ikke enestående.

Den 25-årige mand, der siden september sidste år har siddet varetægtsfængslet, er nemlig også tiltalt for tre andre rufferiforhold.

I anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, er det blandt andet beskrevet, at manden over tre dage i august sidste år via internetannoncer fandt frem til kunder.

Kunderne skulle i 107 tilfælde have købt sig til seksuelle ydelser hos et ukendt antal ikke identificerede kvinder, der var blevet lovet andel i de 66.000 kroner, det vurderes at have indbragt.

I anklageskriftet står det i alle tre tilfælde om rufferi, at den tiltalte »indtog en styrende rolle i forhold til omfanget af de seksuelle ydelser samt prisen herfor«.

Foruden fængselsstraf går anklagemyndigheden efter at få den tiltalte udvist af Danmark.