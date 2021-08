Den berygtede Levakovic-klan var torsdag igen-igen i nærkontakt med det danske retsvæsen.

I Dommervagten blev den 47-årige Django David Levakovic fremstillet i grundlovsforhør, efter at han onsdag eftermiddag blev taget for butikstyveri i Normal-butikken på Torvegade 45 i København.

Det er der i Levakovic-sammenhæng sådan ikke så meget overraskende over, da familiens medlemmer i årtier har været berygtet for en brev vifte af kriminalitet – ikke mindst butiks- og tricktyverier.

Den tilkaldte politipatrulje havde dog svært ved at få tingene til at stemme, da den anholdte butikstyv hævdede, at han var Gimi Levakovic – den 52-årige, selvudnævnte boss i sigøjerklanen, som i årevis har været et kendt ansigt i avisartikler og også hovedperson i en omdiskuteret tv-dokumentar.

Django Levakovic er derimod hans 10 år yngre og stærkt kriminelle lillebror, som allerede i 2015 blev smidt ud af Danmark til Kroatien af Højesteret. Det skyldtes et groft hjemmerøveri, der blev takseret til fem et halvt års fængsel.

Siden er han trods udvisningen flere gange søgt ulovligt til Danmark, hvor han også har påkaldt sig en vis presseomtale. Blandt andet da han i 2019 flygtede fra Bispebjerg Hospital, hvor han besøgte sin alvorligt syge mor.

Under hospitalsbesøget blev han bevogtet af Kriminalforsorgen, men i løbet af eftermiddagen lykkedes det alligevel for den 45-årige at flygte. Efter et par uger blev han dog anholdt på Vesterbro i København efter at være blevet genkendt.

Ved torsdagens grundlovsforhør i København besluttede dommeren, at Django Levakovic skulle tilbage bag tremmer i foreløbig 14 dage. Samme situation befinder fire andre familiemedlemmer sig også i for tiden.

Kvartetten – en kvinde og tre mænd – er varetægtsfængslet og er tiltalt for en stribe tricktyverier og et par røverier.

De beskyldes for at have brugt coronakrisen som påskud for at komme ind hos ældre, hvor de skulle spritte af og gøre rent. De kom fra hjemmeplejen, lød det for eksempel. I flere tilfælde mistede de ældre smykker og kontanter.

Retten i Glostrup indledte forleden sagen, hvor anklagemyndigheden kræver en forhøjet straf, fordi kriminaliteten blev begået i ly af pandemien. De fire nægter sig skyldige i næsten alle de forhold, som er anført i anklageskriftet. To af dem kræves i øvrigt udvist.

Ved grundlovsforhøret i København erkendte Django Levakovic sig skyldig i at have overtrådt indrejseforbuddet, men han nægtede sig skyldig i sigtelsen for at have opgivet falsk navn ved at påstå, at han bar sin bror Gimis fornavn.

»Jeg var forvirret,« sagde han til dommeren som forklaring på, at han ikke kunne huske, om han opgav sit fornavn som Gimi eller Django.