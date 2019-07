En gruppe unge mennesker spreder angiveligt frygt og rædsel i Farum Midtpunkt, men 52-årige Susan fastholder: Det er et dejligt sted.

De seneste dage har B.T. talt med en lang række beboere i Farum Midtpunkt, der fortæller, at en gruppe unge mænd af udenlandsk herkomst angiveligt står bag åbenlys hashhandel, trusler og chikane.

Og det er da også et billede, som den 52-årige hjemmesygeplejerske Susan Engstrøm kan genkende.

»Der er nogle utilpassede unge i området, der sælger hash, og jeg har været udsat for chikane, efter jeg bad dem om at rydde op efter sig. Der er blandt andet blevet kastet sten efter mig, da jeg var ude at gå med min hund,« fortæller Susan Engstrøm, der arbejder som hjemmesygeplejerske i området.

Ballademagere tager magten Problematikken i Farum Midtpunkt er langtfra enestående. I foråret kunne B.T. fortælle en lang række historier om den københavnske bydel Brønshøj, hvor en gruppe unge mennesker ifølge beboere havde taget magten i området.

»Jeg har oplevet, at de har stået foran mit kontor og truet mig, da jeg kom tilbage fra en aftenvagt,« siger hun videre.

Bor du i området, og har du haft lignende oplevelser? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Alligevel fastholder Susan Engstrøm, at Farum Midtpunkt er et dejlig sted at bo. Det dårlige ry, som stedet har, stemmer langtfra overens med, hvordan det i virkeligheden er at bo der, forklarer hun.

»Det er nogle unge mennesker, der sælger hash, og hvis ikke de stod her, så stod de jo bare et andet sted. Og så har kommunen, politiet og boligselskabet jo forsøgt at gøre noget ved det. De har blandt andet ansat en konsulent, der arbejder hårdt på at løse problematikken i området. Så jeg synes, det er et dejligt sted at bo,« forklarer hun.

Derudover afholdes der hver måned et 'åben dør'-arrangement, hvor der er repræsentanter fra både politi og Furesø Kommune, men der møder ifølge Susan Engstrøm aldrig nogen op.

»Men jeg har ikke i sinde at flytte herfra, for jeg vil selv bestemme, hvor jeg bor. Og så var det altså værre for 10 år siden,« siger hun.

Boligselskab og politiet: Det har været værre

Billedet, som Susan Engstrøm tegner af Farum Midtpunkt, kan man sagtens genkende hos både politiet og boligselskabet KAB, der administrerer Farum Midtpunkt. Her anerkender man, at der er problemer i området, men afviser, at det skulle stå værre til end tidligere.

»Vi har selvfølgelig et tæt samarbejde med politiet og kommunen for at følge op på de forhold, der har været, men efter vores opfattelse er det ikke værre for tiden, end hvad man tidligere har været bekendt med,« siger kunde- og regnskabschef i KAB Kurt Rytter til B.T.

Han bakkes op af politiinspektør ved Nordsjællands Politi Carsten Spliid, der fortæller, at man løbende har fokus på Farum Midtpunkt, og at man i foråret satte massivt ind over for den uro og ballade, der var i området.

»Vi ved, at der var meget åbenlys hashandel derude, og det er meget mindre i dag. Men vi ved også, at det er et tilbagevendende problem, og det har været en kendt udfordring i Farum Midtpunkt i mange år,« siger politiinspektør Carsten Spliid.

»Og så er Farum Midtpunkt et stort område, så der er sikkert mange familier, der aldrig har stiftet bekendtskab med den her uro. Men det er selvfølgelig ikke i orden, hvis der er nogle, som føler sig utrygge, og hvis de er det, så håber jeg, at de har henvendt sig til kommunen eller ringet til politiet,« siger Carsten Spliid videre og understreger, at politiet fortsat har meget fokus på Farum Midtpunkt.