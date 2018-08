Fredag kunne B.T. fortælle, at Peter Madsen og hans advokat Betina Hald Engmark gennem længere tid havde søgt om, at den livstidsdømte fange kunne blive forflyttet til Herstedvester Fængsel.

Peter Madsen sidder lige nu i Storstrøm Fængsel, og her blev han onsdag overfaldet af en 18-årig medfange. Man skulle tro, at sådan et overfald ville forøge Peter Madsens chancer for en overflytning, men den 47-årige drabsdømte befinder sig stadig i fængslet i Storstrøm på Falster. Det bekræfter Betina Hald Engmark til B.T.

»Der er intet nyt på den front,« skriver forsvarsadvokaten i et skriftligt svar til spørgsmålet om, hvad status er med Peter Madsens ønske om en overflytning fra Storstrøm til Herstedvester.

Anstalten ved Herstedvester. Foto: Maria Hedegaard Vis mere Anstalten ved Herstedvester. Foto: Maria Hedegaard

Det sker ellers hyppigt, at én af de to implicerede i et overfald i et fængsel bliver flyttet væk.

»Efter et overfald finder man blandt andet ud af, hvem der skal sidde hvor, for de skal nok ikke sidde sammen. Ofte vil der ske en overførsel af den ene. Typisk vil det være den, der har lavet balladen, men sommetider beder den overfaldede også om at blive flyttet,« oplyser Lars Rau Brysting, der er chef for koncernsikkerhed i Kriminalforsorgen.

Helt nemt er det dog ikke at få en fange overflyttet. Kriminalforsorgen kan ikke blot træffe beslutningen, uden at forskellige forhold bliver undersøgt:

»Der sker det, at vi først og fremmest overvejer, om det er muligt at overflytte fangen til fængslet. Herefter er det så det pågældende fængsel, der skal vurdere, om der er mulighed for, at de får fangen ind,« oplyser Lars Rau Brysting.

Kriminalforsorgen ønsker ikke at kommentere på den specifikke overflytning af Peter Madsen, som Betina Hald Engmark afslørede for B.T. fredag:

»Vi har søgt om en overflytning til Herstedvester gennem længere tid,« skrev forsvarsadvokaten i en sms til B.T.