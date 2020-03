Selv om politiet i øjeblikket har øget fokus på hospitaler, så bliver der fortsat stjålet behandlingsudstyr, der kan bruges i kampen mod coronasmitte.

Lørdag lykkedes det nemlig en række foreløbig ukendte gerningsmænd at stjæle infektionstøj fra Herlev Hospital.

»I går fik vi en anmeldelse fra Herlev Hospital om, at der var stjålet noget infektionstøj. Der er formentlig tale om nogle kitler,« siger Morten Steen, vagtchef hos Vestegnens Politi, til B.T.

»Hvis nogen tror, at de kan skaffe sig værdi for sådan nogle ting, så vil de selvfølgelig forsøge at stjæle det og sælge det,« forklarer han videre.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Tyveriet kommer bare få dage efter, at selvsamme hospital fik stjålet en række dispensere med håndsprit.

Torsdag lykkedes det nemlig tre hætteklædte mænd at slippe afsted med et ukendt antal dispensere fra akutmodtagelsen på Herlev Hospital.

»Vi var deroppe klokken 00.45 natten til fredag, fordi vi modtog en anmeldelse om et mistænkeligt forhold. Tidligere på dagen, havde man haft besøg af tre mænd klædt i mørkt tøj, som havde stjålet desinfektionsmiddel, og senere på aften kom de tilsyneladende tilbage igen,« siger Morten Steen.

De tre mænd var imidlertid væk, da politiet ankom til hospitalet.

»Så nu har vi rekvireret videoovervågning fra stedet, som vi afventer,« fortæller Morten Steen.

Han tilføjer, at politiet i hele landet har øget fokus på hospitalerne.

Flere tyverier

Også Rigshospitalet har de seneste dage oplevet tyveri af behandlingsudstyr, der kan bruges i bekæmpelsen af af coronasmitten. Ifølge TV 2 Lorry er der den seneste tid blevet stjålet flere beskyttelsesmasker og håndsprit fra hospitalet

Ifølge mediet er tyveriene blandt andet sket fra Infektionsmedicinsk Afdeling, hvor der indlagt flere personer, som er alvorligt syge på grund af coronavirus.

B.T. afventer i øjeblikket en kommentar fra Region Hovedstaden.