Landsretten har idømt to personer flere års fængsel for fusk med udbytteskat. Den ene var ansat i Skat.

København. Selv om landsretten kom frem til en lidt mildere straf mod to svindlere end byretten, er anklagemyndigheden glad for resultatet.

Sådan lyder det fra specialanklager Stig Fleischer.

Sven Jørgen Nielsen og Torben Wulff Dileng blev idømt henholdsvis fem års og fire og et halvt års fængsel i Østre Landsret for at have snydt med refusion af udbytteskat for omkring 37 millioner kroner.

69-årige Sven Jørgen Nielsen, der på gerningstidspunktet arbejdede i Skat, er også blevet dømt for at have modtaget bestikkelse.

- Det afgørende for os er, at de begge er blevet fundet skyldige. Det er vi særdeles godt tilfredse med, siger Stig Fleischer.

Ved Retten i Glostrup fik de i december seks og fem års fængsel.

46 års ansættelse i Skat blev det til. Her arbejdede Sven Jørgen Nielsen blandt andet som konsulent, hvor han havde ansvar for at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat til udenlandske selskaber.

Og det var i den forbindelse, at hans gode ven fik 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag. Selv fik Sven Jørgen Nielsen cirka to millioner kroner i bestikkelse for besværet.

/ritzau/