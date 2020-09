En overvågningsvideo af den mand, der menes at have mishandlet en hest så groft, at den måtte aflives, har kastet masser af henvendelser af sig.

For siden Midt- og Vestsjællands Politi onsdag offentliggjorde videoen, har 12 personer henvendt sig til politiet.

Det skriver TV 2 Øst.

»Henvendelserne er både fra borgere, der mener at kunne genkende manden på videoen, til borgere, der kender personer, der ikke altid er søde ved dyr, men det har altså ikke ført til, at vi har kunnet identificere ham,« siger Charlotte Tornquist fra politiets kommunikationsafdeling til TV 2 Øst.

Mishandlingen fandt sted i Holbæk Rideklub, hvor man fredag morgen i sidste uge fandt en hest, der var kommet så alvorligt til skade, at den måtte aflives.

Skaderne var med stor sandsynlighed påført hesten i løbet af natten og formentlig af en mand, der blev fanget på rideklubbens overvågningskameraer. En video, som politiet såledet har offentliggjort.

På videoen kan man se, at en mand ankommer til rideklubben torsdag aften klokken 22.48.

Tre timer senere, klokken 01.49, forlader han stedet igen, og det er formentlig i tidsrummet derimellem, at manden skulle have udsat hesten for så grov mishandling, at den altså måtte aflives.

Har du set noget, eller ved du, hvem manden er, kan du kontakte politiet på 114.