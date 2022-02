Politiet arbejder lige nu massivt på to adresser i Vendsyssel – men man ved fortsat ikke, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn er.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, over for B.T., efter politiet har anholdt to mænd og sigtet dem for drab.

»Vi har ikke fundet hende, og vi ved stadig ikke, hvor hun er.«

Har I fundet spor efter hende på nogle af adresserne?

»Det er for tidligt at sige noget om. Vi skal have vores teknikere derop, og så skal vi have ransaget. Vi kommer til at arbejde deroppe i mange timer.«

Frank Olsen oplyser, at det er på baggrund af videoredigering og borgerhenvendelser, at man har kunnet fastslå en nummerplade på den bil, som Mia steg ind i søndag morgen i Aalborg.

»Det har ført os til en af adresserne, og på baggrund af at Mia ikke har givet lyd fra sig, mistænker vi dem og sigter dem for drab.«

Hvordan er I kommet på sporet af to personer?

»Det er rigtigt, at bilen jo kun kan tilhøre en. Men ud fra de indledende undersøgelser af ejeren af bilen, har vi fundet en sammenhæng, og vi har derfor en rimelig formodning om, at de begge har været involveret.«

Hvad er det for en sammenhæng?

»Det kan jeg ikke oplyse. Det er en del af efterforskningen.«

Har I kunnet se, om der var to personer i bilen, da Mia steg ind?

»Nej, det ved vi ikke endnu.«

Noget af det, politiet har været tavse omkring, er Mias telefon, og hvorvidt politiet har foretaget undersøgelser af hendes aktivitet herigennem. Frank Olsen kan nu bekræfte, at de har undersøgt telefonens data.

»Jeg kan oplyse, at hendes telefon er gået død i løbet af aftenen og natten. Om den er løbet tør for strøm, blevet slukket eller tabt, det ved vi ikke.«

Frank Olsen kan ikke sige, hvornår telefonen er gået død – kun at det er sket omkring tidsrummet mellem lørdag aften og natten til søndag.

Det er endnu ikke fastlagt, om de to mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør. Det vil efter alt at dømme bliver meldt ud i løbet af onsdag aften.

Opdateres …