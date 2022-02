De bliver spyttet på. Overfuset verbalt. Og i nogle tilfælde udsat for vold.

Tog- og lokomotivførere er blandt de ansatte, som straffeloven tager særligt hensyn til. Blandt dem, der med lovens egne ord er særligt udsatte for vold og trusler.

Af samme årsag risikerer en 36-årig mand også at få skærpet straffen, hvis han ved retten i denne uge bliver fundet skyldig i at have truet tre lokomotivførere og en togrevisor en martsnat sidste år.

»Hvis I rører mig, slår jeg tænderne ud på jer,« skulle han have sagt til en af S-togets lokomotivførere og truet en anden med, at han aldrig ville komme til at se sin familie igen.

De fire DSB-ansatte er dog langt fra alene om pludseligt at stå midt i en konflikt, mens de blot forsøgte at passe deres arbejde.

»Vi registrerer alle hændelser som arbejdsulykker. Og det er vigtigt for os at følge op på dem, for det fylder meget for medarbejderne,« fortæller DSB-underdirektør og chef for DSB Togdrift Michael Sloth Højgaard.

Det er ikke alle sager, der resulterer i politianmeldelser, men det betyder ikke, at DSB ikke tager dem alvorligt.

Alle registreringer af vold og trusler mod kørende personale indgår nemlig i en statistik, som DSB bruger til at følge udviklingen. Nøje. Og som det ser ud lige nu, går udviklingen i den rigtige retning.

De seneste fem år er antallet af sager således faldet godt 65 procent. Til det billede hører dog et lille 'men':

»Det skal jo retfærdigvis siges, at faldet også skyldes, at samfundet har været lukket ned. Der har derfor ikke været det samme antal passagerer, ligesom det også har haft betydning, at nattelivet har været på standby,« forklarer Michael Sloth Højgaard.

Han erkender da også, at der kan være et vist mørketal på området. At det ikke nødvendigvis er alle tilfælde, der bliver meldt ind, selvom medarbejderne opfordres til det.

»Hvis du har arbejdet i et tog i 10, 20, 30 år, har du lært at håndtere tingene. Du har måske også vænnet dig til, at tonen kan være hård, og så tænker du måske, at der bare var tale om en dum dag på kontoret, i stedet for at registrere det.«

Registreringen bruges dels til at tage hånd om medarbejdere, der har været udsat for vold og trusler.

Men den bruges også i det forebyggende arbejde.

»Det er naturligvis personalets opgave at håndhæve reglerne om eksempelvis mundbind, pladsbillet eller billet – uanset om det er DSB-regler eller samfundet regler – men vi skal også skabe et trygt miljø for passagerer såvel som medarbejdere.«

»Det handler altså om at finde en balance i at håndhæve reglerne og samtidig skabe tryghed.«

Af samme årsag trænes de omtrent 1000 togførere, S-togsrevisorer og andre også i at nedtrappe konflikter.

Noget, der arbejdes intensivt med, og som Michael Sloth Højgaard også peger på som en af årsagerne til det faldende antal hændelser.

»100 hændelser er stadig mange. Og hver eneste hændelse er én for meget. Det skal ikke være sådan, at man går på arbejde og risikerer at blive enten verbalt eller fysisk forulempet.«

»Det ultimative mål er nul hændelser. Men det er nok urealistisk, at vi ender på nul.«