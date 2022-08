Lyt til artiklen

Først skal han afsone sin straf på 14 års fængsel.

Og så skal han udvises af Danmark til Tyrkiet for bestandig. Selvom han har kone og fem børn i Danmark.

Det har Østre Landsret besluttet i en af de største banderetssager herhjemme.

I alt blev syv mænd fra bandegrupperingen Brothas idømt næsten 81 års fængsel samt én gang livstid ved ankesagen i landsretten.

Dommen gjaldt en række drabsforsøg og besiddelse af skarpladte våben under det blodige opgør mellem banderne Brothas og NNV, der plagede København i efteråret 2018.

Netop fordi forbrydelserne blev begået som led i en væbnet bandekonflikt, har straffene kunnet blive dobbelt så høje som normalt.

En af de dømte er den 43-årige Ömer Eroglu, der blev kendt skyldig i medvirken til forsøg på manddrab begået med baggrund i bandekonflikten. Og selvom retten vurderede, at han havde en stærk tilknytning til Danmark, fandt man alligevel betingelserne for at udvise ham opfyldt.

»Det udgør ikke et uproportionalt indgreb,« som retten formulerede det.

Han kom til Danmark som 12-årig i 1992 og fik i 1997 opholdstilladelse uden tidsbegrænsning. Han er ifølge retsdokumenterne gift med en tyrkisk statsborger og har med to kvinder fået fem børn, hvoraf kun det ældste i dag er myndigt. Tre af børnene er tyrkiske statsborgere – to er danske.

Han har ifølge e-indkomstregistret modtaget offentlige ydelser i perioden 2009-2017, og fra 2017 er han ikke registreret med nogen indkomst.

Af politiets aflytninger i sagen fremgår det, at han taler både dansk og tyrkisk, og han blev allerede i 2008 blev betinget udvist af Danmark i forbindelse med en tidligere dom i en straffesag.

Under retssagen forklarede han, at han ved anholdelsen i januar 2019 boede i Albertslund med sin kone, sine børn og sin mor i en fireværelses lejlighed. Han havde tidligere været medlem af Black Cobra og No Surrender. Han blev i sin omgangskreds både kaldt 'Don Ø', 'Hitler' og nogle gange bare 'Ø'.

For politiet kom det store gennembrud i sagen mod Brothas-medlemmerne, da 11 formodede bandefolk – heraf flere af de nu dømte – blev anholdt i et lejet sommerhus i Rødvig på Stevns ved en storstilet politiaktion 26. september 2018.

Det skete i kølvandet på nogle dramatiske uger, hvor der igen og igen havde været skyderier i de københavnske gader som følge af en strid mellem den gamle garde i banden Brothas og en række udbrydere i grupperingen NNV (Nørrebro-Nordvest).

Det resulterede blandt andet i et drabsforsøg 19. september 2018 i krydset Haraldsgade og Ragnhildsgade på Nørrebro i København, hvor en mand mirakuløst overlevede at blive skudt i maven, da der blev skudt 22 gange mod ham.

Og knap en uge senere – 25. september 2018 – fandt der et nyt skyderi sted – på Rentemestervej i det københavnske Nordvest-kvarter. Her blev et andet offer ramt i baghovedet af nogle af de ti skud, der blev affyret, men overlevede alligevel.

Ifølge politiet fungerede det lejede sommerhus ved Stevns som en slags midlertidig kommandocentral for Brothas-folkene omkring gerningstidspunktet for drabsforsøget på Rentemestervej. Derfor har den omfattende sag af politiet været døbt 'Sommerhussagen'.