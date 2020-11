Om en måned er det jul, og det betyder traditionen tro, at politiet holder særligt øje med spritbilister.

Selv om coronarestriktionerne har medført begrænsninger og aflysninger over hele landet, er der visse traditioner, som stadig holdes i hævd.

En af dem er politiets årlige landsdækkende spirituskontrol i trafikken op til jul. Den indledes torsdag og løber til og med 2. juledag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Mange store julefrokoster er aflyst i år på grund af corona,« udtaler Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

»Nogle afholdes dog stadig, omend i mindre format, hvorfor spirituskørsel fortsat må kunne forventes. Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men på trods af det, ser vi stadig trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre,« fortsætter han.

Kontrollerne vil især blive udført på de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul. Men også på søndage må bilister være forberedt på øget kontrol, da man stadig kan være påvirket efter at have drukket aftenen før.

Foruden spiritus vil politiet også kontrollere, om man skulle være påvirket af ulovlige stoffer eller medicin.

Ved julekontrollerne sidste år blev 413 bilister afsløret med for meget spiritus i blodet, mens 511 var påvirket af narkotika eller medicin.

»Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket,« udtaler Christian Berthelsen i pressemeddelelsen.

Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik har derfor en række anbefalinger til, hvad man kan gøre for at forhindre spritkørsel.

Man kan forsøge at tale vedkommende fra at køre og eventuelt tage bilnøglerne fra ham eller hende. Andre muligheder er at tilbyde at låne penge til en taxa, tilbyde en overnatning eller give vedkommende et lift, hvis man ikke selv har drukket.

Hvis det ikke hjælper, og vedkommende alligevel sætter sig bag rattet, anbefaler politiet, at man ringer 114.

/ritzau/