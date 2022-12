Lyt til artiklen

Tre dage før nytår kan Toldstyrelsen melde om en trist, ny rekord.

Derfor kommer styrelsen også med en klar opfordring til de danskere, som vil skyde nytåret ind:

At man gør det med lovligt fyrværkeri, som er købt hos godkendte salgssteder her i Danmark.

Det er der desværre alt for mange, der ikke gør. Ja, faktisk har Toldstyrelsen foreløbig beslaglagt 1.734 kilo ulovligt fyrværkeri i år.

»De seneste år er mængderne vokset og vokset, og nu sætter vi for andet år i træk en kedelig rekord,« siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i en pressemeddelelse.

»Man sætter sit eget og andres helbred i fare, når man køber ulovligt fyrværkeri, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til regler for produktsikkerhed,« fortsætter han.

Det er især i pakker hos post- og kurervirksomheder, at tolderne finder ulovlige kanonslag, batterier, knaldfyrværkeri, røggranater, romerlys og nødraketter. Mange af pakkerne kommer fra Østeuropa.

»Hvis man køber ulovligt fyrværkeri, udsætter man sig selv for en unødig risiko, fordi der ikke er nogen kontrol med, hvordan fyrværkeriet virker, når det bliver skudt af,« siger vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen, Kirsten Wilbour Christiansen.

Her er noget af det ulovlige fyrværkeri, Toldstyrelsen har beslaglagt. Foto: Toldstyrelsen Vis mere Her er noget af det ulovlige fyrværkeri, Toldstyrelsen har beslaglagt. Foto: Toldstyrelsen

Hun tilføjer, at ulovligt fyrværkeri fylder meget i statistikken over uheld nytårsaften.

»Hver tiende af dem, der måtte på skadestuen sidste nytår, var kommet til skade med ulovligt fyrværkeri. Så det er med god grund, at man skal holde sig fra det ulovlige fyrværkeri,« lyder det fra Kirsten Wilbour Christiansen.

Det er ulovligt at købe fyrværkeri i udlandet og tage det med til Danmark. Det er også ulovligt at bestille fyrværkeri på udenlandske hjemmesider til levering her i landet.

En overtrædelse kan koste en bødestraf.

De 5 fyrværkeriråd 1. Brug altid beskyttelsesbriller 2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri 3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden 4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet 5. Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Borger.dk

I 2018 beslaglagde Toldstyrelsen 321 kilo ulovligt fyrværkeri. Den voldsomme stigning siden skyldes blandt andet øget opmærksomhed og kontrol fra Toldstyrelsens side.