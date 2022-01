Der blev sidste år beslaglagt flere skydevåben i en amerikansk lufthavn end nogensinde før.

»Det både overrasker og skuffer,« som sikkerhedsdirektøren Matt Davis fra Transportation Security Administration udtrykker det.

Den seneste opgørelse fra TSA viser, at der i 2021 blev konfiskeret 5.972 skydevåben ved sikkerhedskontroller over hele landet, hvor passagerer altså forsøgte at få dem ulovligt med ombord på fly.

86 procent af dem var ladte.

Det er ikke bare i reelle tal tale om det største antal nogensinde – med i ligningen skal man endda også tage, at der i 2021 jo rejste langt færre personer i løbet af året på grund af coronarestriktioner.

Sidste år blev de 5.972 skydevåben fundet blandt 585 millioner scannede passagerer. I forbindelse med den tidligere rekord fra 2019 blev 4.432 skydevåben fundet blandt 824 millioner passagerer.

»På trods af den stigningen i antallet af skydevåben, der blev medbragt af rejsende til sikkerhedskontrollen, har TSA-ansatte landet over ikke mistet deres fokus,« siger sikkerhedsdirektøren Matt Davis fra TSA.

Det er faktisk tilladt at medbringe et skydevåben ombord på et fly i USA – der er dog visse retningslinjer, der så skal overholdes.

Eksempelvis må våbnet ikke være ladt, mens det samtidig skal opbevares i en aflåst kasse til formålet. Det må dog under ingen omstændigheder tages med ind i kabinen, men skal udelukkende transporteres i indchecket bagage.

Og det må altså aldrig nogensinde bringes gennem sikkerhedskontrollen.

Her er top-5 over de amerikanske lufthavne, der sidste år konfiskerede flest skydevåben: