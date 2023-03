Lyt til artiklen

16 års fængsel.

Det blev den samlede straf til tre mænd onsdag eftermiddag i en tilståelsessag som udløber af den såkaldte containersag.

Trioen tilstod på forskellig vis at have spillet roller i den enorme sag om indsmugling af 300 kilo kokain fra Brasilien, som dog endte med at gå i vasken, fordi narkoen blev opdaget og fjernet undervejs af tyske og danske myndigheder.

I tilståelsessagerne onsdag blev den 44-årige Jacob Alm idømt syv års fængsel, mens den 38-årige Khalid Hakkouni fik otte års fængsel. Endelig blev en 29-årig mand idømt ét års fængsel.

Ved containersmuglingen kunne politiet diskret følge containeren fra Brasilien til Hedehusene ved København, hvor der ventede nogle af gerningsmændene en ubehagelig overraskelse 1. marts 2021

Toldere i den tyske havneby Bremerhaven havde nemlig på forhånd åbnet containeren og opdaget de mange kilo kokain.

Kokainen lå gemt på paller bagest i en skibscontaineren, der havde slutdestination i Hedehusene, hvor et firma – en værktøjsproducent – skulle modtage de lovlige varer, der skjulte den bagvedliggende kokain.

Narkoen blev af politeit skiftet ud med uskadelige varer, og derefter bragte et andet skib containeren til København, hvor politiet overtog den videre transport med lastbil til et firma i Hedehusene.

Politiet fulgte diskret med fra kulissen, da en container sidst i februar 2021 blev sejlet til København fra Bremerhaven. En række kriminelle ventede på den, fordi de troede, den var fyldt med kokain fra Brasilien. Fotoet er taget i en anden forbindelse i Københavns havn. (Arkivfoto). Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet fulgte diskret med fra kulissen, da en container sidst i februar 2021 blev sejlet til København fra Bremerhaven. En række kriminelle ventede på den, fordi de troede, den var fyldt med kokain fra Brasilien. Fotoet er taget i en anden forbindelse i Københavns havn. (Arkivfoto). Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En drone hang i luften, og mange betjente var klar, da flere mænd nærmede sig containeren hos værktøjsproducenten for knap to år siden.

I oktober sidste år blev 11 af de først anholdte i sagen dømt i Københavns Byret, hvor der blev udmålt samlet 111 års fængsel.

Retten fandt det her bevist, at de 11 mænd i alderen 20 til 47 år hver især spillede en rolle i forsøget på at få fat i og videreoverdrage de 300 kilo kokain på vegne af flere internationale bagmænd, der via det krypterede SKY-netværk rekrutterede lokale danske kriminelle til opgaven.

To af de dømte fik dengang 16 års fængsel hver. Heriblandt en 47-årig belgisk statsborger.

Allerede i Bremerhaven forsøgte han at få fat i containeren, mener byretten. Da det mislykkedes, fortsatte han sin jagt i Danmark og fandt en stribe samarbejdspartnere.

Han var så opsat på at nå frem i tide, at han prajede en taxi i Rødbyhavn og blev kørt til Ejby nær Glostrup.

Den enorme sag udviklede sig yderligere i februar i år, hvor politiet slog til med seks ny anholdelser i sagen. Blandt dem de tre, der onsdag var i retten.

Desuden vil politiet sigte en syvende person, der dog endnu ikke er anholdt og formentlig opholder sig i udlandet. Han er ifølge B.T.s oplysninger som en af de formodede hovedmænd i sagen.

Steffen Van Khoa Do har været på flugt siden sommeren 2021. Han er stadig sigtet i containersagen om indsmugling af 300 kilo kokain til Danmark. (Arkivfoto). Foto: Københavns Politi/Ritzau Scanpix Vis mere Steffen Van Khoa Do har været på flugt siden sommeren 2021. Han er stadig sigtet i containersagen om indsmugling af 300 kilo kokain til Danmark. (Arkivfoto). Foto: Københavns Politi/Ritzau Scanpix

Politiet leder desuden efter en ottende person, der på en farceagtig måde havde held til at flygte fra varetægtsfængsling, inden den første sag blev påbegyndt i byretten.

Det drejer sig om den efterlyste Steffen Van Khoa Do, der har været på flugt fra både dansk og udenlandsk politi siden 30. juni 2021.

Her kunne han på grund af en sikkerhedsbrøler i Vestre Fængsel stille og roligt vandre ud af det lukkede fængsel.

På grund af pladsmangel var han anbragt i en dobbeltcelle med sin bror, og da broderen skulle løslades, var det i stedet Steffen Van Khoa Do, der kunne gå ud af cellen uden at få sin identitet grundigt kontrolleret.

Han nøjedes blot med at oplyse sin brors navn og cpr-nummer, selvom personalet vidste, at de to brødre lignede hinanden i udpræget grad.

Siden har han været internationalt efterlyst. Han er af vietnamesisk afstamning, men taler dansk.

Kriminalforsorgen betegnede efterfølgende hans flugt som et resultat af en »alvorlig sikkerhedsbrist«.