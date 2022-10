Lyt til artiklen

»Lad det være endnu en påmindelse om, at der er behov for handling mod kvindedrab. Kvinder dræbes, fordi de er kvinder!«

Ordene kommer i et Facebook-opslag fra ligestillingsminister Trine Bramsen i kølvandet på Præstø-sagen.

Tirsdag eftermiddag blev en 30-årig kvinde og hendes 11 måneder gamle datter fundet i en skov efter at have været forsvundet i en uge.

Det var blevet dræbt, lød meldingen fra politiet, der i sidste uge fandt kvindens mand død i deres hjem i Præstø.

Politiet holder sagens detaljer tæt til kroppen, men har til B.T. oplyst, at kvinden ikke har noget med mandens død at gøre – og at man ikke har mistanke om, at der har været andre involveret i sagen end de tre døde.

»Vi sætter meget stor pris på, at borgerne støtter op om vores arbejde i en svær og ulykkelig sag som den her.«

»Vi beder derfor samtidig også om forståelse for, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan gå yderligere i detaljer med sagen,« lød det tirsdag aften fra vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Heri blev det ligeledes oplyst, at de pårørende er blevet underrettet.

Netop de pårørende sender ligestillingsminister Trine Bramsen (S) en særlig tanke.

»Medfølelse og tanker til de efterladte.«