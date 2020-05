82-årig mand i Hellerup mistede sine penge, da han fik besøg i sin lejlighed af to kvinder.

En ældre mand i Hellerup anede ikke uråd, da to kvinder med masker for munden og iført hvide kitler troppede op og sagde, at de skulle spritte hans hjem af.

Kvinderne fortalte den 82-årige, at de kom fra kommunen. Ikke bare afspritning var nødvendig. Også hans kontanter skulle sprayes, oplyser Nordsjællands Politi om hændelsen.

Manden fortalte kvinderne, hvor han opbevarede sine penge. Derpå forsvandt gæsterne med kontanterne.

Tricktyveriet har en karakter, som efter Folketingets skærpelse af straffen for lovovertrædelser begået i forbindelse med coronakrisen vil kunne udløse en højere straf end normalt, oplyser politiet.

Besøget fandt sted mandag eftermiddag klokken 14.50 i en lejlighed på Lille Strandvej.

Begge kvinder har østeuropæisk udseende og menes at være først i 50'erne, fremgår det af politiets officielle døgnrapport.

Den ene er kraftig af bygning, mens den anden desuden havde et tørklæde på hovedet. Begge talte dansk. Politiet har ikke oplyst størrelsen af udbyttet.

I tidligere sager om tricktyveri har gerningsmænd nogle gange udgivet sig for at være hjemmehjælpere fra kommunen.

/ritzau/