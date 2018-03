I november 2015 blev tre mænd skudt og dræbt i en lejlighed på Frederiksberg. To mænd er dømt i sagen.

København. Fængsel på livstid.

Sådan lyder Østre Landsrets dom til bandidosrockeren Ian Ramm Hansen, som er kendt skyldig i at have deltaget i likvideringen af tre unge mænd den 11. november 2015.

Den 26-årige Benyamin Rahimi er også dømt i sagen. Han får 12 års fængsel for at have taget del i forberedelserne.

I Retten på Frederiksberg blev de to sidste år idømt henholdsvis livstid og ti års fængsel.

Drabene skete i en lejlighed på Christians Paulsens Vej på Frederiksberg, mens Philip Farcinsen Leth Rasmussen, Suhaib Khalil Jaffar og Mike Patrick Vinther lå og sov.

Ifølge landsretten var mindst to gerningsmænd i lejligheden, hvor de tre unge mænd blev skudt og dræbt med et haglgevær og en revolver.

Den ene af de to gerningsmænd var den tidligere Bandidos-krigsminister Ian Ramm Hansen, slår retten fast. Hvad angår Benyamin Rahimi, så har landsretten i skyldkendelsen ikke taget stilling til, om han var i lejligheden.

De tre mænd, der blev dræbt, tilhørte ifølge politiet den såkaldte Vanløse-gruppering. Det var medlemmer af den gruppe, som i 2012 dræbte Ramm Hansens lillebror, Jon Patorra.

Angiveligt skulle de tre senere dræbte også have overfaldet en mand ved navn Umar Asghar, som også har været mistænkt for at stå bag drabene. Asghar tog imidlertid sit eget liv, mens han sad varetægtsfængslet.

Anklager Kristian Kirk krævede livstid til Ian Ramm Hansen, mens 14 års fængsel eller forvaring ifølge anklageren ville være passende til Benyamin Rahimi.

Sidstnævnte er siden landsretten blevet mentalundersøgt. Det viser sig, at han har bipolar affektiv sindslidelse - tidligere kendt som maniodepressiv psykose.

Han vil derfor først skulle anbringes på en psykiatrisk afdeling. Tilstanden er ifølge retten forbigående, og han var ikke utilregnelig på gerningstidspunktet.

Det var ikke en helt enig Østre Landsret, som afsagde dommen på 12 års fængsel. En stemte for forvaring, en stemte for at idømme ham ti år, og resten stemte altså for 12 års fængsel.

Straffen på livstid var der enighed om. Anklager Mads Kruse er tilfreds med dommen.

- Anklagemyndigheden er særdeles tilfreds med, at det er en enig landsret, der har fundet de to skyldige.

Ian Ramm Hansen var ikke selv til stede i retten for at høre afgørelsen torsdag.

- Jeg kan sagtens forstå, at hvis man er blevet dømt for et tredobbelt drab, så har man lige brug for at sunde sig lidt, siger hans forsvarer, Berit Ernst.

De overvejer nu, om de vil forsøge at få sagen for Højesteret.

/ritzau/