De pårørende til en mand, der for 20 år siden slog sin kone og sine to døtre ihjel og derefter tog sit eget liv, er stærkt utilfredse med et nyt tv-program om forbrydelsen.

»Det kan ikke være rigtigt, at et tv-selskab ikke tager hensyn til de efterladte, når de roder op i sag, der er over 20 år gammel.«

Det siger Jens Peter Andersen til JydskeVestkysten og Dagbladet Holstebro-Struer efter, at Kanal 5 onsdag aften viste dokumentarudsendelsen 'Profil af en morder' om deres bror, Henrik Andersen.

I oktober 1998 dræbte han hele sin familie, sin kone og to døtre på en landejendom ved Holsted, øst for Esbjerg. Derefter tog han sit eget liv.

Kort forinden havde politiet afsløret, at Henrik Andersen stod bag tre voldtægter på ældre kvinder på egnen.

Politiets efterforskning viste, at det var ham, der havde bedøvet kvinderne med acetone og derefter forgrebet sig på dem. Den forestående DNA-test ville med sikkerhed have afsløret ham.

Inden politiet nåede at anholde ham, skød og dræbte den 41-årige familiefar sine to døtre på ni og 11 år og sin 34-årige kone. Til sidst skød han sig selv.

Nu har Kanal 5 set på den gamle sag for at forsøge at finde ud af, om tragedien kunne være undgået.

Men drabsmandens efterladte er mildest talt rasende over, at der bliver rippet op i den gamle sag.

Henrik Andersens tre søskende forstår nemlig ikke, hvorfor tv-stationen ikke orienterede dem, før de gik i gang med optagelserne.

»Kanal 5 siger til JydskeVestkysten, at de pårørende er blevet orienteret, men det er en løgn. Vi er aldrig blevet kontaktet, og det er da utilstedeligt. Man har åbenbart kun orienteret den ene side af familien, og det mener jeg da ikke, at man kan tillade sig,« siger Jens Peter Andersen til avisen.

Broderen stiller spørgsmålstegn ved, hvordan man kan lave sådan en dokumentar uden at have rådført sig med de pårørende først. Han understreger, at familien klart ville have sagt nej, hvis de var blevet spurgt.

Discovery Networks Danmarks redaktør Tine Røgind Quist siger til JydskeVestkysten, at holdet bag dokumentaren har haft mange etiske overvejelser undervejs.

»Det gælder for alle vores programmer, at vi altid orienterer de pårørende, vi af rent etiske overvejelser mener, vi bør orientere om et programs tilblivelse. I dette konkrete tilfælde har vi vurderet, at det var ofrenes pårørende og ikke morderens,« siger Tine Quist.

Jens Peter Andersen er ikke tilfreds med det svar, men erkender, at der ikke er så meget mere at stille op.

Nu håber han og resten af hans familie bare, at programmet aldrig bliver genudsendt.