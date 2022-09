Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med helikopter blev et bare treårigt barn onsdag eftermiddag fløjet til Rigshospitalet efter en alvorlig ulykke i Herlufmagle.

Nu er den kvinde, der førte bilen, hvori barnet var passager, blevet varetægtsfængslet. Sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand. Formentlig efter at have indtaget lattergas.

Ulykken fandt sted på Tybjergvej 15.54. Her mistede den 31-årige nu fængslede kvinde herredømmet over bilen og kørte frontalt ind i et vejtræ.

Også den 31-årige og en anden passager modtog efterfølgende behandling på hospitalet.

Samtidig indledte politiet i samarbejde med en bilinspektør en efterforskning af sagen. Og snart viste det sig, at den 31-årige kvinde formentlig havde været påvirket på ulykkestidspunktet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har derfor sigtet hende efter færdselslovens paragraf om kørsel i påvirket tilstand samt straffelovens paragraf 249, som handler om uagtsomt at have forvoldt alvorlig skade på andre.

Fredag blev kvinden så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor man besluttede at varetægtsfængsle hende frem til 5. oktober.

»Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at man ikke kører bil, når man er påvirket. Sagen i dag viser med al tydelighed, hvor galt det kan gå. Det er selvsagt en sag, som vi tager meget alvorligt,« siger mødende anklager Iben Grønbæk i en pressemeddelelse.

Selve grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og politiet har derfor for nuværende ikke yderligere til sagen.